Izložba 'Time Out' Viktora Daldona otvorene je u palači Sponza, a može se razgledati do zatvaranja Igara

Izložba 'Time Out' Viktora Daldona, koja predstavlja dvanaest dosad neizloženih platna velikih formata nastalih od 2004. do 2020. godine, otvorena je 11. kolovoza u atriju palače Sponza. Razgledati se može svakim danom od 9 do 21 sat sve do 25. kolovoza

Izložbu je otvorio pomoćnik intendantice Igara Saša Božić istaknuvši kako je ona ujedno i završetak izložbenog ciklusa posvećenog suvremenim dubrovačkim umjetnicima, uz napomenu kako je s izložbom Ivane Dražić Selmani povezuje djelovanje u krugu umjetnika okupljenih oko Art radionice Lazareti što je po njegovom mišljenju jedna od najzanimljivijih grupa koji stvaraju suvremenu umjetnost u Hrvatskoj. Izložba 'Time Out' predstavlja djela većih dimenzija na kojima dominira crno-bijeli registar, no izložene su i one na kojima prevladavaju velike površine boje, poput Crvenog kvadrata. Umjetnik ponekad koristi šablone i uzorke zidnih tapeta, ispisuje uniformirana slova i monokromnim površinama potpuno ukida slikarski izričaj, a ponekad, upravo suprotno, žestoko djeluje na slikarsko platno kada ga zapljuskuje bojom, rabi silovite poteze kistom, slika rukama, grebe i urezuje slikarsku površinu.

'Ono što uistinu prepoznajemo na tim platnima je nevjerojatna slikarska energija, Viktor često nije zadovoljan sa svojom slikom pa je u nekoliko godina potpuno promijeni i na kraju nastane jedno potpuno novo djelo. Osim upotrebe otisaka i šablona, upotreba slova i pisma u tkivo slike je umjetnikov zaštitni znak. I ovdje su izložene tri slike gdje su slova zapravo izobličena, ne čitamo ih, ali nam sam naslov govori da je riječ o nečemu što autor ne želi da vidimo. Čak ide toliko daleko da ih sa stražnje strane platna zamrlja pa tako nikad ne shvaćamo o čemu je riječ, ali osjećamo tu energiju, tu lošu emociju pretvorenu u nešto pozitivno', objasnila je Rozana Vojvoda, autorica teksta kataloga izložbe.