Dubrovačkim ljetnim igrama novac iz fondova EU za projekt #sinergy

Dubrovačkim ljetnim igrama odobreno je 362 tisuće kuna za sufinanciranje projekta jačanja kulturne suradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu u koji će te kulturna ustanova uložiti i svojih 108 tisuća kuna

Projekt #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans, prijavljen na poziv Kreativne Europe na natječaj jačanja kulturne suradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu, jedan je od trinaest - od ukupno 300 prijavljenih - kojima su odobrena sredstva Europske unije u iznosu od 410.930 eura.

Ukupna vrijednost projekta je 410.930 eura ili nešto više od tri milijuna kuna, a iz europskog fonda sufinancirat će se 80 posto iznosa ili približno 2,5 milijuna kuna.