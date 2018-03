Izložba 'Sad Up Sad Down' Borisa Greinera u HDD galeriji

Izložba grafičkog dizajnera, pisca i filmskog autora Borisa Greinera, koja se otvara u četvrtak, 22. ožujka u zagrebačkoj HDD galeriji, predstavlja seriju od 24 plakata pod nazivom “Sad Up Sad Down” i istoimeni časopis tiskan u 200 primjeraka

Od 2003. uglavnom djeluje samostalno, a osvrte o događanjima na suvremenoj likovnoj sceni u raznim javnim medijima, te u seriji knjiga sabranih tekstova Osvojena područja objavljuje od 2005. godine.

Dosad je ostvario dvadesetak samostalnih izložbi i performansa, objavio trinaest knjiga te snimio petnaest filmova.

Njegovu izložbu "Sad Up Sad Down" organizira Hrvatsko dizajnersko društvo kao dio programske linije HDD galerije "U prvom licu". Bit će otvorena do 6. travnja.