Film o legendi Splita otkrit će tajnu nastanka Košulje plave, ali i kako je hajdukovac slučajno napisao himnu Dinama

'Nakon osam godina rada na BBC-ju i dvanaest godina na HRT-u mislio sam da mi pisanje ne ide tako loše. Sada sam shvatio da smo u odnosu na njega svi mi obični početnici', govori za tportal Toni Volarić, scenarist i redatelj dokumentarca o velikom pjesniku, esejistu i novinskom reporteru Momčilu Popadiću. Film će idućeg četvrtka premijerno biti prikazan u splitskom kinu Karaman sklopu Dana Porina, a u nedjelju - na Popadićev rođendan - u njegovu rodnom Blatu na Korčuli

Kaže da se u nekoliko rundi pošteno rasplakao i da ga je cijela priča srušila - no ubrzo je ipak nastao jednosatni dokumentarac u kojemu se pojavljuju prijatelji, suradnici i tumači Popadićeva djela, od pjesnika Jakše Fiamenga , preko skladatelja Rajka Dujmića i Mirka Krstičevića , do novinara Zlatka Galla, Jurice Pavičića i Damira Šarca , glumaca Mara Banića i Davora Pavića, fotoreportera Matka Biljka , njegovih Blaćana Marija Tulića i Tonča Padovana …

Kao i kad bismo barem spomenuli izvođače koji su pjevušili Popadićeve evergrine iz sedamdesetih i osamdesetih godina: od Olivera, Miše, Meri Cetinić, Tereze Kesovije, Jasne Zlokić, Gabi Novak ili Tomislava Ivčića i Mile Hrnića, preko Novih fosila i Magazina , do Osmog putnika, Grupe 777 i Metka . Blago u stihovima uglazbljivali su najveći hrvatski skladatelji tog doba, od Runjića i Dujmića do Arsena Dedića i Hrvoja Hegedušića.

'Pisao je s lakoćom i samopouzdanjem, ali prije svega sa strašću koja se rijetko gdje mogla vidjeti. Tekst za 'Oprosti mi, pape' bacio je pred Runjića i kazao da će ga radije baciti u škovace nego promijeniti ijedan zarez. Svoje pjesme nije prodavao, što se iz današnje perspektive čini nevjerojatnim, ali nije ih mogao ni dobiti tko god hoće', objašnjava Volarić za tportal.

'Tonka, reci cvrčak' Novih fosila nastala je u gluho doba noći, kada su on i Dujmić telefonom nazvali suprugu Tonku i od milja je za.ebavali 'zbog stanovitih poteškoća u izgovoru glasa r'. A 'Košulja plava', neslužbena himna zagrebačkog Dinama, nije to trebala biti: Rajko ga je u Prigradici na Korčuli doslovno na koljenima molio da mu napiše pjesmu o majici koja je još nosila miris njegove donedavne djevojke, a Popu je riječ majica bila nekako rogobatna pa ju je zamijenio košuljom. Kad je čuo da je plave boje, pobojao se da bi ga mogli proglasiti navijačem zagrebačkog kluba, no Dujmić ga je nekako uvjerio tvrdnjom da su plavi i nebo i more i jedva je nekako popustio.