'Demokracija' Vinkovačke TV - grupna terapija za desničare i konzervativce

Jedna od najčudesnijih televizijskih emisija u domaćem eteru - 'Demokracija' Vinkovačke TV prošlog je tjedna imala nekoliko tema, ali gledatelji su se uporno i stalno vraćali na Istanbulsku konvenciju, a voditeljica očajavala nad time kako su svi u glavoboljama i depresijama zbog tih 'napornih i teških tema'

Ne znam koliko ste, kao gledatelji, upoznati s emisijom 'Demokracija' Vinkovačke TV, ali u zadnje se vrijeme sve više piše o ovoj, još jednom emisiji lokalne televizije koja stječe sve više ljubitelja među konzervativno i desno orijentiranim gledateljima. Interesantan je fenomen ta emisija - praktički je radijska jer se gotovo isključivo sastoji od toga da voditeljica u studiju o dnevno zadanoj temi razgovara s ljudima koji joj se javljaju telefonom, pri čemu to ponekad budu osobe iz javnog i političkog života (ovog su tjedna to, primjerice, bili Bruna Esih i Andrija Hebrang ), ali je gro minutaže posvećen glasu naroda, odnosno gledateljima koji nazivaju i nude svoje mišljenje o toj temi. Ili zapravo o bilo kojoj drugoj temi, najčešće povezanoj s time koliko su revoltirani nedovoljnim hrvatstvom današnje Hrvatske.

Doživljaj gledanja ove emisije mogao bi se usporediti s onime što su znali pričati momci kada bi se vratili iz vojske - koliko su bili šokirani kada su se susreli s prosječnim građaninom . Osobama koje se javljaju u emisiju voditeljice Tatjane Markić zajedničko je to da su svi konzervativni, desnije orijentirani te da se u velikom broju slučajeva radi o glasačima Hrvatske demokratske zajednice. Ovotjedne emisije zadnju su konstataciju čak i vrlo ilustrativno potvrdile jer je, recimo, jedna od tema bila: 'Hoćete li na sljedećim izborima glasati za HDZ ako prođe Istanbulska konvencija?'

No unatoč tome što je to bila jedna od tema emisije, unatoč tome što je bilo i drugih tema, kao što je, na primjer, bila patetično intonirana: 'Što može razdvojiti Hrvatsku?' (ili tako nekako), gotovo cijeli tjedan gledatelji su se uporno vraćali Istanbulskoj konvenciji, na način 'malog čovjeka' uporno ponavljajući upravo ono što konzervativne struje malo višeg profila puštaju u javnost kao paranoju od ovoga dokumenta - od toga da se tom konvencijom nameće nekakva izmišljena 'rodna ideologija' i da će 'sada morati ljudi sami odlučivati tko je muško, a tko žensko', pa sve do potpuno nerazjašnjenih strahova o tome da se tom konvencijom 'zadire u bit hrvatskog čovjeka'.