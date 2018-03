'Cijela Hrvatska upotrebljava izraz 'pičkin dim', ali on postaje problem kad se fotografira'

Svjetski poznat grafički dizajner i ilustrator Mirko Ilić u intervjuu za tportal govori o svojoj novoj knjizi koja se bavi golotinjom u grafičkom dizajnu, objašnjava zašto ju je bilo prijeko potrebno izdati, kao i koji su se sve hrvatski autori našli u njoj. Osvrnuo se i na problem cenzure umjetnika i umjetnosti, dotičući se i nedavnog slučaja u Osijeku zbog fotografije naslovljene 'Pičkin dim', a rekao je nešto i o vizualizaciji spomenute fraze

Mirko Ilić rođen je u Bijeljini 1956., a danas zavidnu međunarodnu karijeru grafičkog dizajnera i ilustratora počeo je sredinom sedamdesetih u Zagrebu, u kojem je radio u tjedniku Polet. U Jugoslaviji je bio i jedan od pokretača kultne grupe stripaša Novi kvadrat, a radio je i omote za albume brojnih grupa, poput Azre, Bijelog dugmeta i Prljavog kazališta, kao i plakat za film 'Ko to tamo peva'. U New York se preselio sredinom osamdesetih te vrlo brzo počeo surađivati s Miltonom Glaserom, autorom loga I❤NY, zatim i s Timeom, New York Timesom i Wall Street Journalom. Vlastitu je tvrtku za grafički dizajn i 3D animaciju, Mirko Ilić Corp, osnovao 1999.

Nakon velikog uspjeha s knjigom 'Presenting Shakespeare: 1,100 Posters from Around the World', u kojoj je s američkim art direktorom Stevenom Hellerom 2015. na jednom mjestu skupio plakate za Shakespeareove predstave diljem svijeta, s kolegom se ponovno upustio u istraživanje. Ovaj put zanimalo ih je na koje se sve načine golo ljudsko tijelo koristi, odnosno prikazuje u grafičkom dizajnu, a rezultat je provokativni zbornik radova 'Head to Toe: The Nude in Graphic Design' (Od glave do pete: Akt u grafičkom dizajnu), koji u izdanju čuvenog njujorškog Rizzolija izlazi početkom travnja.

Što vas je potaknulo na istraživanje teme golotinje u dizajnu?

Uvijek pokušavam napraviti knjigu o nečemu o čemu knjiga još nije napravljena. O aktu u umjetnosti, u crtežu, slikarstvu i kiparstvu postoji gomila knjiga, ali niti jedna o aktu u grafičkom dizajnu, što me, kada sam to shvatio, jako iznenadilo. Dijelom se to može objasniti tim neobičnim američkim odnosom prema golotinji. Ovakve knjige, koje su namijenjene i studentima, ne mogu se naći u bibliotekama, ne zato što je to zabranjeno, nego što jednostavno vrijedi taj stav kako nije zgodno da djeca to gledaju. Izdavači to prešutno pravilo dobro znaju pa se baš i ne utrkuju da objavljuju ovakve stvari. Znajući to, obratio sam se Rizzoliju, kao vjerojatno pravoj firmi za taj pothvat. Kad su rekli da može, s Hellerom sam odlučio složiti knjigu za koju sam već imao dosta materijala. Inače stalno skupljam nešto, stvari za koje mi se čini da bi mogle izraziti neki trend ili širu temu. Računalo mi je puno takvih foldera. Imam tu dosta toga za još budućih pet-šest knjiga.