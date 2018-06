Hrvoje Hribar: Nemam nikakve veze s prijedlogom Zakona o audiovizualnim djelatnostima

Hrvoje Hribar reagirao je na tekst objavljen na tportalu 29. lipnja 2018. pod naslovom 'Hasanbegović i Juka protiv Šerbedžije i Hribara: Danas odluka o zakonu zbog kojeg već mjesecima leti perje'

'Na vašim stranicama objavili ste članak u kojem koristite moje ime i sliku u neodgovarajućem i zlonamjernom kontekstu. Povezujete me s prijedlogom Zakona o AV djelatnostima, s čijom izradom nemam baš nikakve veze. U mojim rijetkim medijskim istupima tijekom zadnjih 12 mjeseci ističu se dva (lako pretraživo na internetu) u kojima komentiram spomenuti prijedlog, na način iz kojeg je razvidno da ga ne podržavam, tko god mu bio autor, a da to nisam ja, više je no očito.

Ne smatram se autoritetom za medije, no mislio sam kako ozbiljno glasilo odlikuje navada da provjeri osnovnu održivost tvrdnji koje objavljuje. Dajući prostor stanovitom Slavenu Knezoviću iz navodne udruge SUP, prenosite i kroz javnost raspršujete kažnjive klevete na moj račun. Tvrdnje da u svojoj matičnoj udruzi DHFR (140 članova, osnovana 1995) raspolažem nekim financijskim sredstvima, a sve na poziciji odbora za autorsko pravo, nisu samo netočne, već su besmislene. Iz javno dostupnih izvora, te putem javno dostupnih službenika, u svako doba dana mogli ste o tome dobiti informacije.

Za raspolaganje sredstvima DHFR zadužena je skupština, kojoj u istom smislu prijedloge upućuje Upravni odbor u sastavu: Zrinko Ogresta, Vinko Brešan, Dalibor Matanić, Branko Schmidt , Danilo Šerbedžija. Sve odreda osobe, rekao bih, u znatnoj mjeri sposobne odgovarati za svoje riječi i djela. Uplitanje mog imena i fotografije u ovu konstruiranu i teško razumljivu kašu besmislenih i logički neodrživih tvrdnji nema opravdanja. Želim vjerovati da tportal nije imao namjeru da mi našteti, no javna šteta mi je nanesena, kako god se mi domišljali o uzrocima i motivima', piše Hrvoje Hribar u zahtjevu za ispravkom neistinite informacije.'