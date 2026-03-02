Hrvatsku na 61. Venecijanskom bijenalu predstavlja instalacija potaknuta strahom i ljepotom

Multidisciplinarna, ambijentalna, prostorno i sadržajno specifična instalacija Dubravke Lošić nadvladava životnu traumu ljepotom, umjetnošću i utjehom. Rad će biti postavljen u venecijanskom sjedištu UNESCO-a, palači Zorzi

Hrvatsku ove godine na Venecijanskom bijenalu predstavlja Dubravka Lošić, ambijentalnom instalacijom "Potaknuta strahom i ljepotom" koja će od 8. svibnja biti postavljena u venecijanskom sjedištu UNESCO-a Palazzu Zorzi, atraktivnom prostoru na frekventnoj mikrolokaciji tog grada.

"Velika mi je čast predstavljati Hrvatsku, pogotovo zato što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine. Obilazila sam gotovo sva bijenala, nikada se nisam niti pokušala zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala s radovima koje sam gledala", rekla je Lošić na konferenciji za novinare, održanoj u ponedjeljak u Ministarstvu kulture. Izrazila je nadu da će ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred nju, dodavši da je zadnjih godina izlagala uglavnom po derutnim i prljavim skladištima, bivšim tvornicama i slično, pa se pitala kako će to biti u palači, no ohrabrilo ju je kada su joj rekli da umjetnosti tamo i jest mjesto.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek rekla je da je sudjelovanje na venecijanskoj međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti jedan od najzahtjevnijih i najvećih projekata predstavljanja hrvatske umjetnosti u inozemstvu, za što su osigurali nešto više od 250 tisuća eura, za troškove produkcije i najma prostora - palaču Zorzi. "Svi koji prate Bijenale znaju da se radi o mjestu koje je vrlo blizu drugim izložbenim prostorima, očekujemo da će inovativnošću i kvalitetom izložbe, a onda i tom mikrolokacijom, hrvatski paviljon biti primijećen i da će izazvati interes publike i stručne javnosti", ocijenila je. Objasnila je kako svake godine ulaze "u neizvjestan posao potrage" za adekvatnim prostorima, no ovu su palaču puno puta posjetili i tamo su uvijek bile zanimljive izložbe te su je zahvaljujući dobrim kontaktima uspjeli dobiti, a uzeli su u obzir i hoće li hrvatski predstavnik moći odgovoriti na specifične uvjete koje ona postavlja. Predstavlja se opus koji traumu nadvladava ljepotom Povjerenik hrvatskog nastupa Branko Franceschi objasnio je da je predložio Lošić za Veneciju nakon njezine izložbe u dubrovačkoj tvrđavi Bokar gdje je također spajala vanjski i unutarnji prostor, pokazavši da se apsolutno dobro prilagođava bilo kojem prostoru iz bilo koje epohe, pa i ovom koji je pod takvom zaštitom da se u njemu skoro ništa ne smije taknuti. "Hrvatski umjetnik dosad nije imao priliku izlagati u prostoru koji je u ovoj mjeri venecijanski sofisticiran, što je jako dobro jer nam omogućuje da u jednoj teatralnoj estetizaciji stvarnosti kojoj su skloni i Venecija i Dubrovnik njen rad dođe do izražaja", naglasio je Franceschi, ujedno i ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, organizatora nastupa.

Po njegovim riječima, projekt sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na životnu traumu koja se nadvladava ljepotom, umjetnošću i utjehom umjetnosti, a to je i ono što je čini kompatibilnom s idejom glavne teme Bijenala, In Minor Keys. Sve grupe radova bit će realizirane kao samostojeće instalacije što će, ustvrdio je, uz sadržaj, također doprinijeti spektakularnosti postava koja se i podrazumijeva za Veneciju i ono je čime se može izboriti sa stotinama drugih paviljona koji svi imaju isti cilj - da budu vidljivi i primijećeni. Multidisciplinarna, ambijentalna, prostorno i sadržajno specifična instalacija će gotovo retrospektivno predstaviti autoričinih sedam ciklusa, među kojima su "Libertas Bells", "Rozarij", "Tondo", "Alba Abula", a neki od njih nastaju i po četiri desetljeća. Franceschi je objasnio kako se naziv instalacije referira na ono što je prošao Dubrovnik, u kojem se umjetnica rodila, provela veći dio svog života i stvaralaštva, uključivši i vrijeme opsade. "Kada gledate njene radove nameće se široki zahvat u materijal koji je istovremeno lijep, ali i dramatičan i stalno se ispod same površine događaju bujanja za koja ne znamo kako će završiti", ustvrdio je.