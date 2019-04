Hrvatska postaje prva virtualna zemlja-knjižnica na svijetu

Od školske lektire i svjetskih književnih klasika, preko turističkih vodiča i kuharica pa sve do poezije i ljubavnih romana

Ovog proljeća stanovnicima i posjetiteljima Hrvatske svoja e-vrata otvorit će Library of Croatia, prva virtualna slobodna knjižnica na svijetu veličine cijele države (www.libraryofcroatia.com). Kroz ovu inovativnu platformu za besplatno i anonimno čitanje—koju je u cijelosti osmislio i razvio interdisciplinarni tim hrvatskih stručnjaka—svakome tko se zatekne na teritoriju Hrvatske bit će slobodno dostupno tisuće najraznovrsnijih izdanja na mnogim svjetskim jezicima.

Hrvatska ovoga proljeća postaje prva zemlja koja putem otvorene digitalne platforme i pripadajuće aplikacije—dostupne na svim računalima i mobilnim uređajima, uključujući pametne telefone i tablete— omogućava svojim stanovnicima i posjetiteljima neograničeno i slobodno čitanje tisuća knjiga i publikacija na raznim svjetskim jezicima.

Library of Croatia ruši barijere između ljudi i pisane riječi u svim oblicima, potiče razvoj čitalačke kulture na dosad neviđen način i stvara nove mogućnosti za gotovo sve sektore društva, javne i privatne: kulturu, izdavaštvo, obrazovanje, turizam i ekonomiju.

“Ova platforma i proizvod otvaraju novi svijet za cijelo društvo Hrvatske,” izjavila je Mirela Rončević, autorica ideje čiji je globalni naziv One Country One Library. “Stvorili smo krug u kojem svi imamo korist, a pritom poklonili znanje ljudima bez obzira na njihovu lokaciju i kupovnu moć. Naši partneri podržavaju inovativnu misiju koja je jednako vezana za kulturu kao i za obrazovanje i turizam i doprinose da se znanje širi posvuda dok unaprjeđuju svoje poslovanje.”

Knjižnica budućnosti

Library of Croatia je knjižnica budućnosti kojoj svjedočimo u sadašnjosti, otvorena svakom čovjeku, kako na javnim mjestima tako i u privatnosti njegovog doma. Iako su posljednjih godina plasirane mnogobrojne digitalne platforme na inozemnom tržištu, niti jedna nije uspjela spojiti razne oblike publikacija u jednu cjelinu i otvoriti ih unutar granica jedne države, dostupne svima i bez potvrde identiteta. Po tome je Library of Croatia, zapravo, jedinstvena u svijetu jer je uspjela ono što nitko dosad nije izveo; pretvoriti cijelu državu u knjižnicu, slobodno dostupnu svim ljudima unutar njenih granica (a određen sadržaj i po cijelom svijetu), bez obzira na njihovu lokaciju, dob, kupovnu moć i obrazovanje.

Library of Croatia nudi sve oblike sadržaja na jednom mjestu: beletristiku, publicistiku, kratke priče, poeziju, znanstvene publikacije, kolumne, turističke vodiče, hrvatske i svjetske klasike, lektiru, itd. Omogućava i cutting-edge inovacije u digitalnom svijetu kao što su anonimno čitanje, font za disleksiju, izgradnju privatnih i javnih kolekcija unutar platforme (tzv. džepova), unošenje privatnih i javnih bilješki (tzv. public marginalia) i mogućnost samoizdavaštva za samostalne autore.

Platforma također omogućava dubinski uvid u analitiku čitanja. Prema riječima voditelja IT razvoja projekta, fizičara Duje Bonaccija, dosad je ključni alat u mjerenju uspješnosti pojedine knjige bila njezina prodaja, no taj pokazatelj ne može reći ništa o tome koliko od tih prodanih knjiga je uistinu bilo i pročitano. “Inovativno IT rješenje na kojem počiva Library of Croatia prvi put u povijesti Hrvatske omogućit će upravo da znamo točno koje su to knjige koje su privukle najviše čitatelja i koji su njihovi dijelovi čitateljima najzanimljiviji,” rekao je Bonacci.

Spoj kulture, obrazovanja i turizma

Tim Library of Croatia čine stručnjaci iz raznih područja, uključujući IT, izdavaštvo, turizam, obrazovanje, knjižničarstvo i marketing. “Moderna tehnologija po prvi puta u povijesti pruža jednaku mogućnost pristupa obrazovnom sadržaju svima bez obzira na mjesto ili vrijeme pristupa,” izjavio je sociolog Damir Kvesić, koji se pridružio LoC timu u namjeri da ukaže na njegovu važnost za obrazovanje Hrvatske. “Demokratizacija znanja na ovakav način je istinska revolucija i obuhvaća svakog čovjeka, od đaka u prvom razredu osnovne škole i srednjoškolca, do studenta na fakultetu i menadžera korporacije. Ljudi srednje i starije životne dobi također će dobiti izvanrednu priliku dopuniti svoje cjeloživotno obrazovanje materijalima upravo iz kolekcije ove knjižnice koja će neprestano rasti.”

Platforma je također jedinstvena prilika za turizam Hrvatske jer omogućava izravno obraćanje turistu pri čemu ga informira i educira, pruža mu intelektualno-zabavno-intimni doživljaj opuštanja uz čitanje i uključuje u lokalnu kulturu i zbivanja. “S ovom platformom promoviramo Hrvatsku kao destinaciju iz koje su prema svijetu potekle otvorene knjižnice, destinaciju koja omogućava dostupnost znanju,” objasnila je poduzetnica i znanstvenica Marinela Dropulić Ružić, koja usmjerava potencijal platforme prema turizmu Hrvatske. “Kanal unutar knjižnice pod nazivom Discover Croatia (Doživi Hrvatsku) omogućava da gosti po povratku u svoje domovine postanu ambasadori našeg turizma, dodala je Dropulić Ružić. “Ovo je također idealna prilika da sav turistički sadržaj digitaliziramo na sofisticiran način koji čitatelja stavlja u poziciju istraživača publikacije, a nas u poziciju moćnog promotora ne samo hrvatskih prirodnih ljepota već i njezinih inovacija.”

Novi način brandiranja

Za organizacije i korporacije koje postanu partneri Library of Croatia i pri tom omoguće otvoren pristup tisućama publikacija, pruža se potpuno novi način komuniciranja s milijunima ljudi istovremeno. Postoji više oblika partnerstva i platforma je u potpunosti prilagodljiva potrebama i preferencijama svakog partnera. Korporacije i organizacije, i privatne i javne, ovim inovativnim pristupom imaju priliku u svoje poslovanje implementirati koncept edutising-a (‘educational advertising’) koji otvara mnogobrojne mogućnosti da svoj brand vežu uz znanje, kulturu, obrazovanje i kreativnost. Edutising je novi oblik marketinga koji omogućava partneru aktivno sudjelovanje u širenju znanja i poticanju kreativnosti, no na odgovoran te nenametljiv način koji poštuje čitatelja, njegovu privatnost i njegov ‘prostor’ u knjižnici. Uz koristi u smislu promocije, kreiranja brandiranih kanala i vizualnog izričaja, dodana vrijednost svakom partneru je zasigurno analitika koja omogućava bolje razumijevanje korisnika.

Novo poglavlje za knjigu i Hrvatsku

Ideja otvorene knjižnice (One Country One Library) je prvi put predstavljena Hrvatskoj putem pilot projekta Croatia Reads koji je za vrijeme zimskih blagdana 2016. godine privukao desetke tisuća korisnika diljem zemlje (33,000 čitatelja svega četiri tjedna nakon lansiranja) i čiji je neočekivani uspjeh inspirirao izgradnju otvorene virtualne knjižnice jer je iznad svega potvrdio da je stiglo vrijeme za pisanje novog poglavlja u priči knjige, a to poglavlje zahtijeva inovaciju s kakvom se do sada izdavaštvo nije susretalo.

U bliskoj budućnosti kada Rijeka postaje europskom prijestolnicom kulture (2019. god.), a Hrvatska preuzima planirano predsjedanje Vijećem Europske unije (zajedno s Finskom 2020. god.), dobivamo jednu predivnu i važnu priliku predstaviti Hrvatsku u njenom najboljem svjetlu. “Čast nam je i zadovoljstvo da ova priča kreće iz države koja će zapravo postati primjer drugima,” dodala je Rončević nakon prve svečane prezentacije projekta 21.03. u Zagrebu. “U ime cijelog tima koji je uložio ogromno znanje, trud, vrijeme, strpljenje i strast u ideju otvorene virtualne knjižnice i njenu realizaciju, zahvaljujem svima koji surađuju s nama, posebice hrvatskim izdavačima i autorima, kao i mnogobrojnim organizacijama koje već sada pokazuju veliki interes za buduću suradnju.”

· Library of Croatia se otvara krajem proljeća 2019 i bit će dostupna putem web-a i aplikacije.

· Informacije za medije: info@libraryofcroatia.com