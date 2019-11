Godspeed You! Black Emperor u Tvornici: Krug je zatvoren

Sedamnaest godina nakon prvog nastupa u Zagrebu, kanadski eksperimentalni rock kolektiv Godspeed You! Black Emperor protutnjao je ispunjenom Tvornicom kulture, isporučivši dva sata kovitlaca buke prošaranog apokaliptičnim prizorima svijeta koji nam nestaje pred očima

Prisjećanje na 2002. kad je Godspeed You! Black Emperor po prvi puta svirao u Zagrebu danas izgleda kao prolazak kroz portal u drugu dimenziju. Post-rock je tada bio na vrhuncu, a montrealski anarho-skvoterski kolektiv za glazbu je predstavljao ono što je Naomi Klein bila za pisanu riječ – glasnogovornika nadolazeće kataklizme te ljevičarske vjere u solidarnost i društvenu pravdu kao posljednjeg bastiona obrane. Na lokalnom, pak, planu zagrebačkim klubovima KSET i Pauk defilirala je krema tadašnje globalne underground scene, a (naročito) kanadski bendovi nadmetali su se u sljubljivanju s lokalnom publikom.

Zbog svega toga potpuno je prikladno da oproštajni koncert u organizaciji Žednog uha , promoterske institucije koja nam je omogućila taj lokalni privid bolje prošlosti, bude upravo Godspeed You! Black Emperor, čija sljedba je od tada višestruko narasla, a da se pritom gotovo nimalo nisu promijenili.

Ako tražimo nekakvu razliku u odnosu na 'stari' Godspeed, naći ćemo je po sredini koncerta, u bloku tema s posljednjeg albuma 'Luciferian Towers', kad će im se na pozornici pridružiti ekstatična norveška saksofonistica Matte Rasmussen , koja bučnu kanonadu obogaćuje divljačkim free jazz solažama. Vrhunac koncerta ipak je filmična 'The Sad Mafioso', morriconeovska elegija koja šalje tisuće žmaraca niz kralježnicu i prigodnim krešendom završava dvosatnu zvukovnu terapiju.

Godspeed You! Black Emperor i Žedno uho u petak navečer su tako simbolično zatvorili krug, unisono nam poručivši da nepokolebljivo stoje iza svega što predstavljaju. Gledano po mjerilima današnjeg svijeta, spoj anarhističkog političkog angažmana i audio-vizualnog brutalizma djeluje kao da dolazi iz neke paralelne i nepoznate dimenzije. No, prizor tinejdžerice s bojom kose nalik Billie Eilish i dugokosog tinejdžera s majicom King Crimson kako držeći se za ruke hipnotizirano upijaju koncert uvjerio me je da apokalipsa ipak neće tako brzo. A i ako dođe, imat će tko počistiti za nama na zgarištu.