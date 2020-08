[FOTO] Ovako su izgledala prva kupališta na Jadranu: U more se ulazilo po rasporedu, a posebno se pazilo da nema 'priljepčivih' bolesti

Muzej grada Zagreba za ljetne mjesece, od 13. kolovoza do 13. rujna, nudi izložbu o prvim kupalištima duž jadranske obale, koja su nekoć bila središta društvenog života svojih zajednica, mjesta druženja i zabave. Koja su najstarija, kako su izgledala i bila organizirana, pitali smo kustosicu MGZ-a Vesnu Leiner

'Iz perspektive trenutačne zdravstvene situacije vezane uz epidemiju virusa Covid-19, zanimljivo je primijetiti kako se u tom razdoblju vodilo računa o zdravstvenoj sigurnosti i prevenciji; bilo je vrlo važno da je mjesto zdravo. Informacije o tome redovito su objavljivane u tiskovinama, posebice da u određenom turističkom mjestu nema malarije i tuberkuloze te priljepčivih (zaraznih) bolesti', kaže nam Vesna Leiner, muzejska savjetnica pedagoginja Muzeja Grada Zagreba o gostujućoj izložbi 'Hrvatska jadranska kupališna baština', izvorno predstavljenoj prošle godine u Hrvatskom muzeju turizma iz Opatije.

Prva kupališta na Jadranu, različite namjene, veličine i konstrukcije, građena su krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a danas je od njih, nažalost, vrlo malo toga ostalo sačuvano.

'Pula je svoje prvo javno kupalište, usidreno na drvenoj platformi, dobila davne 1865. Do kraja 19. stoljeća izgrađeno ih je još četri, pa tako i Vojno kupalište sa školom plivanja, izgrađeno 1886. Opatija je svoje prvo kupalište, Angiolinu, dobila 1884., a do kraja stoljeća imala ih je ukupno šest. U zadnjem desetljeću 19. stoljeća kupališta su izgrađena i u Poreču, Lovranu, Rijeci, Kraljevici, Crikvenici, Novom Vinodolskom, Rabu, Zadru, Splitu i Dubrovniku. U razdoblju od sredine 1870-ih godina pa do kraja 19. stoljeća, izgrađeno je ukupno 26 kupališta', kaže Leiner.