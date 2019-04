Folk više nije bauk: Današnji klinci miksaju Štulića, Cecu, Rammstein i Vojka V. Kako to?

Sluša se bilo kad i bilo gdje

Prema podacima međunarodne diskografske organizacije IFPI, u svijetu danas 86 posto ljudi sluša glazbu putem streaminga, na internetskim platformama ili pak na odabranim streaming servisima. Sluša se, dakle, bilo kad i bilo gdje pa se sluša i sve više. Na svjetskoj razini to je oko dva i pol sata dnevno, u Americi i više, najčešće za vrijeme vožnje u automobilu, ali i prilikom šetnje ili rada na računalu. Prošlogodišnje istraživanje HDU-a o navikama domaćih slušatelja pokazalo je da je i u Hrvatskoj slično. Oko 95 posto hrvatskih građana glazbu sluša svakog dana, od čega trećina više od četiri sata dnevno.

Najpopularniji način za dolazak do glazbe pritom je YouTube, dok streaming servise na Zapadu koriste najviše tinejdžeri i oni nešto stariji od njih, mladi u dobi od 16 do 24 godine. U Hrvatskoj pak streaming servis Deezer najviše koriste još stariji, oni od 25 do 35 godina. Pritom čak dvije trećine ispitanika u Hrvatskoj piratizira glazbeni sadržaj, a 75 posto Hrvata smatra da glazba treba biti besplatna.