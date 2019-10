Film 'Dnevnik Diane Budisavljević' kreće u inozemstvo

Film 'Dnevnik Diane Budisavljević' ulazi u četvrti tjedan redovitog prikazivanja u hrvatskim kinima, a kreće i na međunarodnu scenu - za nekoliko dana imat će inozemnu premijeru u glavnoj konkurenciji turskog filmskog festivala u Antaliji koji se održava od 26. listopada do 1. studenog

Tijekom studenog moći će ga vidjeti i britanska publika u okviru Festivala židovskog filma koji se održava u Londonu od 6. do 21. studenog, izvijestio je producent i distributer filma, zagrebački Hulahop.

Nagrađivani rad redateljice Dane Budisavljević uvršten je i u program 29. izdanja Festivala istočnoeuropskog filma koji se od 5. do 10. studenog održava u njemačkom Cottbusu, a bit će prikazan u sekciji Spectrum posvećenoj 'provokativnim, radikalnim i iskrenim' filmovima.

Producentica Snežana van Houwelingen čiji je 'This and That Productions' srpski koproducent filma istaknula je tom prigodom da je ovo jako važna i aktualna tema koja je povijesno bila dugo zapostavljena, a smatra i hrabrim što je inicijativa za taj film došla iz Hrvatske, kao zemlje u kojoj su se za vrijeme vladavine NDH dogodili zločini, ali i zemlje humanih podviga, ne samo Diane Budisavljević, već velikog broja običnih i hrabrih ljudi koji su sudjelovali u akciji spašavanja djece.

Glumica Mirjana Karanović je rekla kako joj je drago što je dio tog filma, jer s Danom dijeli potrebu da preispituje i svoju osobnu povijest i povijest ljudi s kojima živi.

'Ovaj film daje neku dobru energiju, jer kada ga vidite i pored sve tuge shvatite da ima nade dok god postoje ljudi koji to pričaju. Film zapravo slavi život i to je ono što je veličanstveno', istaknula je proslavljena glumica.

Glumac Tihomir Stanić smatra kako ta priča dokazuje da je i u najgorim vremenima moguće učiniti čudo, neko dobro djelo, a Alma Prica, koja igra glavnu ulogu, poručila je u video poruci da “sve dok postoji jedan čin dobrote i humanosti, postoji i nada u ovaj svijet, ma koliko nam se strašan činio."

Film Dnevnik Diane Budisavljević premijerno je prikazan ljetos na Pulskom filmskom festivalu, gdje je osvojio šest nagrada, među kojima i nagradu za najbolji hrvatski film.

Nakon uspješne ljetne turneje i svečane zagrebačke premijere koja je napunila KD Vatroslava Lisinskog, film se od 3. listopada redovno prikazuje u kinima širom Hrvatske, a dosad ga je pogledalo više od 24.000 gledatelja.