Dio čuvene zbirke suvremene hrvatske umjetnosti Tomislava Klička ide na 'bubanj', provjerili smo što se prodaje i po kojim cijenama

Zagrebačka Aukcijska kuća Kontura 12. listopada na Zagrebačkom velesajmu organizira dražbu suvremene hrvatske umjetnosti na kojoj će na prodaju ponuditi više od 280 umjetnina iz zbirke jednog od najpoznatijih domaćih kolekcionara, poduzetnika i vlasnika Laube Tomislava Klička. Doznali smo što se sve prodaje i po kojim cijenama

'Firma u čijem su vlasništvu te umjetnine u stečaj je otišla još prije pet-šest godina, a sada se one vode kao stečajna masa za čiju je prodaju stečajni upravitelj odabrao Aukcijsku kuću Kontura', kaže Kličko koji je 2011. na zagrebačkom Črnomercu, u nekadašnjoj jahaonici, otvorio i izložbeni prostor za program suvremene umjetnosti umjetnika srednje i mlađe generacije, Laubu. Ona, kako nam je rekao, nastavlja, kao i dosad, sasvim normalno poslovati.

'Kolekcija Filip Trade, nastala kao podružnica istoimene distribucijske tvrtke, u značajnoj je mjeri obilježila prva desetljeća 21. stoljeća na terenu hrvatske suvremene umjetničke scene. Njeni počeci sežu u 1991. kada je vlasnik tvrtke, ujedno i zbirke, Tomislav Kličko, paralelno s poduzetničkom djelatnošću pokrenuo i kolekcionarsku. Nakon 2000. započinje javna prezentacija kolekcije koja je s vremenom prerasla u 'najveću privatnu zbirku suvremene hrvatske umjetnosti' (već prije deset godina Zbirka je brojila više od pet stotina radova stotinu i više umjetnika), a istodobno je utemeljena i nagrada Filip Trade koja se dodjeljuje od 2001. i koja je poslužila kao kanal za pribavljanje najzanimljivijih radova umjetnika mlađe i srednje generacije. Vremenski okvir kolekcije obuhvaća razdoblje od sredine 20. stoljeća do nama suvremenog trenutka, s posebnim naglaskom na akviziciji recentnih i najaktualnijih radova mlađe i srednje generacije autora po sudu samoga kolekcionara i njegova umjetničkog savjeta (čiji su članovi relevantni likovni kritičari i već etablirani umjetnici)', piše u katalogu aukcije povjesničar umjetnosti i procjenjitelj Aukcijske kuće Kontura Nikola Albaneže .

Na aukciji će biti još nekoliko Kožarićevih skulptura, a cijene im variraju od 40.000 kuna ('Dvije figure') do 7.000 kuna (Bez naziva/Kanta). Osim njegovih, bit će ponuđena i djela niza drugih autora srednje generacije koji su se već odavno uvrstili u klasike. Brončana skulptura Dušana Džamonje iz 1972., primjerice, nudi se za 22.500 kuna, a četiri verzije slavnog 'Bika' Vojina Bakića nastale oko 1956. za 6.000 - 7.000 kuna. Grafička mapa Oskara Hermana iz 1959. je 8.000 kuna, 'Meandar' Gorgonaša Julija Knifera , signirana grafika dimenzija 57x67 cm, 4.000 kuna, a grafika Vjenceslava Richtera '80f' iz 1980. 1.000 kuna.

'Iz te pozicije vrlo dobro shvaćam vrijednost kolekcije koja uvijek može na izvrstan kvalitetan način predstavljati hrvatsku suvremenu umjetnost kako je to činila Zbirka Filip Trade, jednako brižljivo kao zagrebački Muzej suvremene umjetnosti. S druge strane, Kontura je na tržištu s aukcijama već 16 godina, pa sam svjestan da imamo i drugih kolekcionara koji su prikupljanju umjetnina posvećeni jednakim, nevjerojatnim žarom. Tomislav Kličko bio je najistaknutiji u javnosti, ali imamo ih u Hrvatskoj još i ovo što će otići ispod kape Zbirke Filip Tradea neće biti netragom izgubljeno. Pa i velike svjetske zbirke koje vrijede stotine milijuna eura idu na aukcije. To je život umjetnina, a za nas koji smo predodređeni da o njima brinemo, najvažnije je da se ona sačuva i da se izlaže, da svi možemo uživati u njoj', kaže Mihočinec napominjući kako je aukcija prilika i da muzeji daju ponude i nastave u svojim fundusima čuvati likovnu i vizualnu produkciju koja je nastala na tlu Hrvatske u proteklih više od pola stoljeća.

Što se tiče samog tržišta za domaće suvremene umjetnike, Mihočinec kaže da interes stalno raste.

'Posljednjih šest-sedam godina, nakon što je profunkcionirao MSU u Zagrebu te krenuo s realizacijom serije izložbi relevantnih umjetnika iz razdoblja 1950-ih i 1960-ih, sve je veći interes kolekcionara za djelima iz toga razdoblja. To osobito vrijedi za kolekcionare mlađe generacije budući da su oni stariji odgajani na umjetninama od Vjekoslava Karasa do Drugog svjetskog rata pa su fokus usmjerili na to. Iako, i neki od njih u zadnje vrijeme gledaju i proučavaju. Za umjetnost nastalu u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih interes raste i vani jer je ona dobrim dijelom relevantna i širom svijeta. Sve ono što se tada događalo u Europi i u svijetu događalo se i kod nas. Dapače, u nekim smo stvarima i prednjačili i zato su strane zbirke i strani muzeji sve više zainteresirani za naše autore toga vremena', kaže Mihočinec.