Bezinović daruje 10.000 eura za antiratnu edukaciju riječkih maturanata

U travnju i svibnju održava se niz predavanja o militarizaciji društva u suradnji Sveučilišta u Rijeci, Centra za mirovne studije i Udruge Delta.

Inicijativu je pokrenuo riječki filmski redatelj Igor Bezinović, koji je, u dogovoru sa suradnicima na filmu, odlučio novčanu nagradu gradonačelnice Ive Rinčić u iznosu od 10.000 eura, dodijeljenu povodom međunarodnog uspjeha filma Fiume o morte!, usmjeriti u antiratno obrazovanje srednjoškolaca.

Obrazlažući svoju odluku, Bezinović ističe povijesni kontekst Rijeke kao grada obilježenog vojnom industrijom, ratnim razaranjima i migracijskim traumama. Podsjeća da je u Rijeci britanski industrijalac Robert Whitehead prvi proizvodio torpedo, da je grad bio bombardiran u Prvom svjetskom ratu, pod fašističkim režimom između dva svjetska rata te razoren u Drugom svjetskom ratu. Devedesetih godina u Rijeci i okolici zbrinuto je oko 40.000 prognanika i izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

'Stoga smatram da je danas bitno u našem zavičaju razvijati antiratni sentiment i antiratnu zajednicu te svijest o tome da u Rijeku opet dolaze oligarsi i vojni industrijalci koji od ratova itekako osobno profitiraju. Također, smatram da je u današnje vrijeme, kada se u Hrvatsku uvodi obvezno služenje vojnog roka, bitno srednjoškolce upoznati s njihovim pravom na priziv savjesti i na civilno služenje vojnog roka', poručio je Bezinović, piše Art Kvart.

Predstojnik Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Marko Kovačić, izrazio je očekivanje da bi ovakav program mogao potaknuti i druge gradove i županije na organizaciju sličnih edukativnih aktivnosti.