Andrej Korovljev: Ponosan sam na činjenicu da se odmičemo od centralizacije u filmskom stvaralaštvu

Upravo tako, idealan recept za predinfarktno stanje. Ceremoniju otvaranja pratio sam u nekoj vrsti transa, nisam bio svjestan da sve kasni i da će film startati s 45 min zakašnjenja, a još kad je publici dana pauza od 10 minuta bio sam u uvjerenju kako će pola publike otići iz arene, međutim to se nije dogodilo. U jednom trenutku, negdje oko sredine filma diskretno sam odšetao do ruba pozornice i sjeo na stolice koje gledaju prema auditorijumu, zapalio cigaretu i desetak minuta promatrao publiku. 5500 ljudi bez žamora, prčkanja po mobitelima, prošetavanja i ćakulanja upijalo je film s velikog platna. Takav prizor arene pamtim od kad sam kao klinac, preskačući ogradu s ekipom iz kvarta, pohodio festival: nema prazne stolice u parteru, tribine su krcate, kao i livada iznad tribina, na kojoj se sjedi po travi. Arena je puna mladih, a čak i ljudi koji nisu uspjeli kupiti karte, s ulice natiskani gledaju film kroz rešetke. U tom trenutku sam znao da je film uspio, da filmska priča komunicira s publikom jer ta vibracija se jednostavno osjeti, ta kemija filmskog doživljaja. Nakon tog trenutka, gromoglasnog aplauza i ovacija na kraju filma, svijet se napokon vratio na svoje.

Korovljev je debitirao dugim metrom u zrelim, mnogi bi rekli i najboljim autorskim godinama, a 'Hotel Pula' već je zapažen prvijenac, a čini se i omiljen kod publike. To ne čudi, budući da je redatelj u turoban kontekst izbjeglištva smjestio ljubavnu priču, suprotstavljajući tako nadu i budućnost osjećajima beznađa i izopćenosti. Korovljev je to učinio filmski autentično i zanatski vješto, a recept mu je sjajno upalio, barem ako je suditi prema reakcijama publike u Areni.

Pula je itekako filmična, brojni filmovi snimani su u njoj, no Pula je bila ili samo element neke šire priče ili je glumila neke druge lokacije pa čak i Bejrut u jednoj britanskoj seriji. Film koji je potpuno pulski nije do sada snimljen, bar ne u profesionalnim okvirima. Osim svojom filmičnošću, kontrastima povijesnih epoha vidljivim na svakom koraku, čudnom (ne)skladu industrijskog i turističkog, Pula obiluje autentičnim štorijama koje mi stanovnici nekako previdimo jer su sastavni dio nas i naših života, no pisci koji dođu sa strane ili oni koji su rođeni ili odrasli u Puli pa ih životni put odnese iz nje iskoriste te naše priče i stvore maestralna djela. Velikić, Arsenijević pa eto i sam Stojsavljević ispričali su ih jer imaju mogućnost sagledati ih s distance. Pula je neiscrpan izvor, ali mislim da je potrebno iz nje otići da bi čovjek to shvatio. Takav je taj naš puležanski mentalitet.

Vaki je napisao kratak, ali moćan roman. Moja producentica i drugarica Dijana Mlađenović na njega mi je ukazala na jednoj pulskoj plaži prije sedam, osam godina i ja sam ga u dahu pročitao. Predivno i kontroverzno štivo smješteno u podosta mračno doba, ali unatoč tome prepuno ljubavi, utopijske ljubavi u kojoj sam se prepoznao kao vječni romantik. Roman, međutim, nije filmičan, činilo mi se nemoguće adaptirati ga kako plovi u povijest i mitologiju Pule od Argonauta do današnjih dana. Roman je baziran na unutarnjoj dihotomiji glavnih likova, filmskim jezikom neprepričljivim stanjima duha i uma. Secirali smo roman, odredili polazišne točke, kamene temeljce Vakijevog prosedea i odlučili oko njih izgraditi neku našu priču, utkati i naša svjedočanstva, budući da smo bili prisutni to vrijeme u Puli. Angažirali smo mladog i talentiranog scenarista Ivana Turkovića Krnjka i krenuli u tu odiseju. Bio je to krupan i ne baš lak poduhvat, ali uživali smo u svakom trenutku oblikovanja filmske priče. Vakiju je Dijana pokazala neki od zadnjih draftova scenarija i jako mu se svidio naš pogled na njegov rukopis. Žao mi je što je bio spriječen doći na festival i doživjeti ga na velikom platnu pred prezadovoljnom publikom.

Glavni glumci u filmu Ermin Bravo i Nika Grbelja imaju sjajnu energiju. Kako je izgledao proces castinga, jeste li od odmah njih dvoje vidjeli u glavnim rolama?

Ermina smo imali odmah na pameti. Kako smo poznavali njegov glumački rad, on nam je već u ranim fazama bio prvi izbor. Nakon našeg prvog susreta pokazao se kao i jedini, ne samo da je opravdao naša očekivanja već je, nakon inicijalnog čitanja teksta, toliko pogodio lik Mahira, oplemenio ga i produbio, da nismo niti pokušali tražiti dalje. Bukvalno nas je osvojio i oborio s nogu. Casting glavne glumice, one koja će utjeloviti tinejdžerku Unu bio je kamen spoticanja. Napravili smo desetine audicija po cijeloj zemlji i suočili se s ogromnim problemom. Mlade glumice nisu mogle uhvatiti kompleksnost lika, a one starije prošle su tu kemiju odrastanja, iako su odlično odglumile – to je ipak bila gluma, a to se zaista osjeti. I onda, na jednoj od zadnjih audicija u Rijeci, pojavila se mlada (tada je imala 19 godina) Nika Grbelja, neiskusna kao glumica, ali prirodan talent s licem koje govori milijun unutarnjih svjetova koji u njoj obitavaju. Sjećam se da sam krišom upalio kameru, zoomirao na njeno lice dok se priprema i čita tekst i s ushitom promatrao tu čaroliju unutarnjeg svijeta mlade djevojke koja postaje žena. Ipak nisam ishitreno postupio već sam je pozvao u uži izbor gdje smo spojili potencijalne glumice s Erminom. Način na koji su oni međusobno kliknuli nije ostavio prostora za ikakvo daljnje razmatranje. To je jednostavno bilo to, opet ponavljam, riječima neuhvatljivo i neopisivo.

"Hotel Pula" iz naslova filma devedesetih godina prošlog stoljeća bio je utočište izbjeglica iz Bosne. Što kažu vaša sjećanja na to doba? Kako je Pula izgledala i kako je lokalna zajednica prihvatila izbjeglice?

Tolerantno i empatično, no mislim da to nije dovoljno traumatiziranim ljudima koji su došli u nepoznatu sredinu, kako geografski tako i kulturološki. Mislim da nismo dovoljno učinili da olakšamo patnju i bol, prigrlili ih jesmo kao žrtve no nismo ih uključili u život, a siguran sam da je upravo to jedino što čovjek želi u tim nesretnim okolnostima. Živjeli smo na paralelnim kolosijecima u istom gradu, mi i oni. U ovom filmu postoji ta jedna osoba, heroina koja spaja ta dva svijeta i daje nadu, koliko ona utopijska bila. Una kao lučonoša daje snažnu poruku i pouku o prihvaćanju i dijeljenju (nasuprot suživotu i toleranciji), a kako vidimo, povijest se opet ciklički ponavlja. Izbjeglice i migranti su među nama, pružimo im život, integrirajmo ih i prigrlimo jer i mi smo prošli kroz ratne strahote, ne tako davno.

Diskoklub Hotela Pula istovremeno je služio kao omiljeno mjesto alternativne pulske mladeži; bilo je okupljalište metal i punk-scene, dok su u sobama spavale izbjeglice... Vi ste i sami zalazili ondje u to doba?

Naravno, prizori iz diska Colosseum autentična su interpretacija. To kultno mjesto je oblikovalo naše mlade živote. Sloboda, glazba, prve ljubavi i pijanstva, a nasuprot tome u hotelskim sobama neopisiva bol i patnja prognanika koju mi nismo bili u mogućnosti i stanju pojmiti kao klinci zaneseni svojim stvarima, svojim odrastanjem. Vrlo tužno, ali i razumljivo jer Pula nije prolazila direktno kroz ratne golgote.