100 eura za kulturu: Konačno predstavljena kulturna iskaznica za mlade

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek rekla je da je Kooltura - Kulturna iskaznica "financijska podrška" da kulturni sadržaji toj populaciji budu dostupniji, ali i poruka o tome da mladi sudjelovanjem u kulturi mogu obogatiti svoj život, nastaviti učiti i razvijati se , biti "misleći ljudi koji će pridonositi društvu".

„U prvom redu želimo poslati poruku stvaranja navike sudjelovanja u kulturi, a nakon prve godine vidjet ćemo što ih je najviše zanimalo i prvi put dobiti precizne podatke o tome. Bit će to i poruka onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje kako se obraćati toj publici”, rekla je ministrica Obuljen Koržinek na svečanom pokretanju projekta u HNK2.

Napomenula je kako su željeli da mladi, nakon što izađu iz školskog sustava u kojima su im drugi birali sadržaje, nastave pratiti kulturu, na način da sami biraju ono što ih zanima, a smatra važnim i što će se kulturna iskaznica moći koristiti diljem Hrvatske, putem lokalnih kina, centara za kulturu, muzeja, pučkih otvorenih učilišta ili kupnje knjiga online.

Po njezinim riječima, velik je interes među mladima, ali i među pružateljima usluga, od prostora do platformi za prodaju ulaznica, a očekuju da će ih biti sve više u prvim tjednima od pokretanja.

Projekt je vrijedan 4.9 milijuna eura u prvoj godini što uključuje i ulaganje u sam informacijski sustav, mobilnu aplikaciju, povezivanje s korisnicima, sve tehničke preduvjete, a oko 3.5 milijuna eura osigurano je za vaučere. Članica Uprave FINA-e Vinka Ilak rekla je da godinama sudjeluju u nizu raznih digitalnih sustava i aplikacija za državu, a ovdje su imali iznimnu priliku sudjelovati u projektu koji ih povezuje s novom energijom, kreativnošću i vedrinom mladih.

„Veseli me veliki interes kulturnih ustanova što nam jamči da će sadržaj biti kontinuirano obogaćivan, i bit će ga sve više. Trudili smo se da digitalna aplikacija bude što jednostavnija za korištenje, a želimo unapređivati je da bude sve bolja”, istaknula je.

Na panelu uz pokretanje aplikacije bili su i učenici, osamnaestogodišnjaci, koji su sa zapaženim radovima sudjelovali na državnoj razini Smotre literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo.

Mobilnu aplikaciju vide kao odličnu priliku da češće sudjeluju u kulturnim sadržajima za koje često nemaju dovoljno informacija niti novaca, a drago im je što će se to sada promijeniti. Kažu i da među mladima iz njihovog okruženja postoji interes za umjetnošću i kulturom, iako su prisutne predrasude da nije tako.

Darovani iznos će moći koristiti za sadržaje koji sudjeluju u projektu, a sustav sam blokira ono što nije predviđeno aplikacijom - tako se u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Može se kupiti više ulaznica za neki događaj, a što se tiče koncerata, oni se zasad odnose na klasičnu i jazz glazbu.