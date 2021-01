Velimir iz Kutine i vojska botova iz Požarevca u problemu: Što će sad Trumpovi iz našeg sokaka?

Donald Trump ostat će zabilježen kao neuračunljiv državnik čija se slabost iskazala i u montipajtonovskoj verziji prvog pokušaja revolucije 21. stoljeća. U okruženju u kojem nam se na ekranima pojavljuju samo informacije koje su lajkali, šerali i forvardirali oni koji misle kao mi komunikacija između društvenih skupina postaje nemogućom. 'Najbolje da čitam ono što pišu zaostali krezubi nacionalisti!' govore jedni dok drugi sebi u bradu kažu: 'Pokvareni internacionalisti koji slušaju samo ono što im govori Bruxelles!' Dodajte tome pad povjerenja ljudi u institucije i eto plodnog tla za populiste svih orijentacija

Po Donaldu Trumpu baš se ništa neće zvati. Povijest je ionako gruba prema navodnim velikim ličnostima. Neće dobiti ime grada na 50 godina, kao neki tirani poput Staljina, a još je manje vjerojatno da će se njegovo ime naći među svjetski važnim američkim državnicima poput Abrahama Lincolna ili Georgea Washingtona.

Kukavica našeg doba

Već od same kandidature bilo je jasno da se radi o egocentričnoj, narcisoidnoj i psihotičnoj osobi, gotovo u potpunosti lišenoj empatije i solidarnosti. Pomoći i suosjećati s drugima za njega je uvijek bio znak slabosti. Zaljubljen u sliku sebe i potpuno poremećenog sustava vrijednosti, Trump je oličenje Zeitgeista. Kukavica našeg doba. Američki psiho. Osobni i društveni obrasci našeg vremena plodno su tlo za to da duboko poremećena osoba dobije u ruke tipku kojom može započeti nuklearne ratove ako joj se ne svidi broj lajkova na Twitteru. Da je samo on, svijet bi to lako probavio. Ali ubrzo poslije njegova izbora, zbog važnosti SAD-a, klonovi koji su svojim podnebljima prilagodili obrasce ponašanja počeli su nicati od Brazila, preko Nigerije, do Mađarske, Slovenije, Srbije i Hrvatske.