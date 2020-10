QAnon stigao iz Amerike u Europu: Kako su milijuni ljudi podlegli teoriji zavjere o krvoločnim sotonističkim pedofilima na vlasti

Pandemija koronavirusa rezultirala je mnoštvom devastirajućih posljedica po stanovništvo većine zemalja, a jedna od njih je širenje američkog pokreta QAnon Europom. Tim društvenim fenomenom, utemeljenim na teoriji zavjere prema kojoj predsjednik Donald Trump zapravo vodi tajni rat protiv sotonističkih, krvoločnih pedofila u redovima političkih, poslovnih i medijskih elita, bave se znanstvenici i brojni analitičari, nastojeći dokučiti kako je moguće da milijuni ljudi u 21. stoljeću povjeruju u nešto što zvuči kao radnja petparačkog horor filma

U posljednjoj, online 'debati' s demokratskim izazivačem Joeom Bidenom Trump je rekao da ništa ne zna o tom pokretu, no istovremeno je pohvalio njihov navodni cilj - borbu protiv pedofilije. Jedna od teorija QAnona, inače, navodi da demokratski pedofili sišu krv beba kako bi stekli posebne moći.

Iako je riječ o radikalnoj, ničim potkrijepljenoj tezi o izopačenim porivima, neoprostivim grijesima i neiskupivim zločinima predstavnika 'pokvarene' elite - u početku utjelovljenima u bivšoj predsjedničkoj kandidatkinji Hillary Clinton - QAnon je ušao u američki javni diskurs. Zasad služi Donaldu Trumpu kao poluga u nastojanju da osvoji još jedan mandat u Bijeloj kući, no pitanje je u što će se ovaj pokret, koji bi utamničio i smaknuo vodeće demokrate kao dio globalnog pedofilskog lanca, pretvoriti nakon 3. studenoga.

O prijenosu teza i metoda QAnona preko Atlantika u četvrtak se raspisao i utjecajni portal Politico.eu, napominjući da je pokret u Europi našao na plodno tlo upravo među prosvjednicima, populistima i teoretičarima zavjere. U Francuskoj su QAnon prihvatili Žuti prsluci, u Italiji su to ponajprije antivakseri, a u Velikoj Britaniji pristaše Brexita.

Simpatije prema QAnonu razvile su skupine kako na desnoj, tako i na lijevoj strani političkog spektra. Teorija zavjere usmjerena je protiv 'neprijatelja' različitih predznaka, a najkonkretniji otpor izražen je na prosvjedima protiv europskih vlada i institucija - od Londona do Lisabona - koje se intenzivno bore s koronavirusom.

QAnon je u kratkom vremenu ušao u mainstream, do te mjere da se više od 20 kandidata na predstojećim američkim izborima - uz novog predsjednika, bira se i dio kongresnika - otvoreno izjašnjava kao pristaše tog pokreta.

'Otvoreno upućene QAnonove poruke često su nerazumljive prosječnoj osobi. No nekome tko je ostao bez posla, a nije zaražen koronavirusom, nije teško naići na takve ideje online i zaključiti da tu ima nečeg', kaže Anna-Sophie Harling , direktorica tvrtke za društvenu analizu Europe at NewsGuard.

U Europi je to započelo prije koronakrize, krajem 2018., kad se pojavilo nekoliko grupa na Facebooku i internetskih stranica, uglavnom unutar desničarskih zajednica u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, ponavljajući američke teorije o globalnoj zavjeri protiv Trumpa. U Njemačkoj, u kojoj se nalazi najveća QAnonova zajednica izvan engleskog govornog područja, prvi su ga prihvatili ekstremni desničari.

U Velikoj Britaniji grupe poput Citizens Unite UK #wakeup, često s desecima tisuća pratitelja, koriste teorije zavjere bez pretjeranog spominjanja QAnona. No u retorici poziva na protuvladine prosvjede spominju se globalne elite, pedofilski lanci i prijetnje po građanske slobode zbog epidemioloških mjera.

U Nizozemskoj profili na društvenim mrežama povezani s ekstremnim desničarom Geertom Wildersom također se oslanjaju na retorku QAnona.

'Nečinjenje više nije opcija', piše netko na nizozemskoj stranici na Facebooku s više od 10.000 pratitelja. 'Što više ljudi prosvjeduje, što se više ljudi priključi, to smo jači.'

Nakon što je Politico kontaktirao s Facebookom povodom sadržaja vezanog uz QAnon, uklonjene su navedene stranice u Britaniji i Nizozemskoj.

No to, čini se, neće biti dovoljno. Tome svjedoči i razgovor dviju sredovječnih prosvjednica protiv 5G mreže u Lyonu, u kojem jedna kaže kako joj se Trump u početku nije svidio, no onda joj je prijatelj na YouTubeu pokazao kako se američki predsjednik potajno bori protiv bjelosvjetskih pedofila. 'Zato ga (mediji i političke elite) toliko mrze', zaključila je prosvjednica.