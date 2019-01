Svi tvrde da smo spremni uvesti euro. Znate li koliko to košta i čime ćete to platiti?

Prilagodba gospodarstva na recesiju smanjivanjem plaća i zaposlenosti te neophodnim iseljavanjem stanovnika nisu mogući rizici, već izvjesni troškovi uvođenja eura. Javnost stoga treba biti na adekvatan način obaviještena o njima kako bismo u proces uvođenja eura ušli potpuno otvorenih očiju i s razumijevanjem svih mogućih ishoda koji građane mogu zadesiti zbog uvođenja zajedničke europske valute, zaključuje komentatorica tportala

Analizirajući tijek javne rasprave o ekonomskim troškovima i koristima uvođenja eura, primjetno je da su koristi u toj eurostrategiji jako dobro objašnjene i jednako tako dobro javno prezentirane. Uvođenje eura uistinu bi dovelo do smanjenja transakcijskih troškova vezanih za valutnu konverziju i smanjenja kamatnih stopa na kredite, no ne može se očekivati da će to smanjenje biti jednakog intenziteta kao ono koje se dogodilo nakon uvođenja eura u Grčkoj, Španjolskoj ili Portugalu. Nadalje, uvođenje eura doista bi eliminiralo tečajni rizik od kojeg strepe svi oni koji imaju eurske kredite ili plaćaju najamninu dogovorenu u eurskom iznosu.

No usmjeravanje pažnje na neopravdan strah od povećanja cijena istodobno omogućuje da se izbjegava razgovarati o nekim drugim, puno značajnijim troškovima koji na kraju krajeva nisu ni eksplicitno pobrojani u tzv. eurostrategiji – zajedničkom dokumentu Vlade i Hrvatske narodne banke koji pojašnjava kriterije za uvođenje eura, analizira troškove i koristi od uvođenja eura te opisuje sam proces njegova uvođenja. Prvi i najvažniji takav trošak je trošak prilagodbe gospodarstva recesiji jednom kad to isto gospodarstvo ostane bez vlastite valute. Trošak te prilagodbe prevaljuje se preko tržišta rada i materijalizira u obliku smanjenja plaća i otpuštanja radnika.

Ekonomska korist od posjedovanja vlastite valute u maloj, otvorenoj i visoko euriziranoj ekonomiji kao što je Hrvatska uistinu je značajno manja od koristi koje od vlastite valute može imati velika i neeurizirana ekonomija. No to nikako ne znači da čak i ekonomije poput hrvatske nemaju apsolutno nikakve koristi od posjedovanja vlastite valute i vlastite monetarne politike. Na koncu, nije naodmet napomenuti i to da se Hrvatska ulaskom u Europsku uniju doista obavezala na uvođenje eura, premda pri tome nije definiran nikakav rok unutar kojeg se to uvođenje treba odviti. Uvođenje eura su do daljnjeg odgodile Češka, Poljska i Mađarska. S druge strane, Bugarskoj i Hrvatskoj se u namjeri uvođenja eura nedavno pridružila Rumunjska.

No da bismo razumjeli kako se stvara taj trošak, treba prvo objasniti ulogu tečaja u gospodarstvu. Tečaj kune utječe na formiranje izvoznih i uvoznih cijena proizvoda i usluga. S obzirom na to da tečaj kune nije fiksan, onog trenutka kada Hrvatska uđe u recesiju on djelovanjem tržišnih mehanizama slabi (deprecira) i na takav način pojeftinjuje naše izvozne, a poskupljuje uvozne proizvode i usluge. Slabljenje tečaja stoga stimulira izvoz i obeshrabruje uvoz, čime se pospješuje brži izlazak gospodarstva iz recesije. S obzirom na to da HNB aktivno ograničava prevelike oscilacije vrijednosti tečaja kune prema euru, slabljenje kune neće biti preveliko, no do njega će ipak doći. Na primjer, tečaj kune u samo nekoliko mjeseci nakon početka globalne recesije u rujnu 2008. oslabio je pet posto i tijekom cijele recesije bio je slabiji nego u razdoblju prije recesije. Onog trenutka kada usvojimo euro, takvih brzopoteznih i bezbolnih mehanizama izvlačenja gospodarstva iz recesije više neće biti. Naime, nakon što izgubimo vlastitu monetarnu politiku, prilagodba gospodarstva odvijat će se isključivo smanjivanjem domaćih cijena, a to smanjivanje dominantno se odvija preko tržišta rada. Što točno ono pretpostavlja?

Ili niže plaće ili otpuštanja

U slučaju nastupanja nove recesije, koja je u Hrvatskoj dublja i dugotrajnija nego ona u europodručju, ili u još opasnijem slučaju da Hrvatska upadne u recesiju dok većina zemalja europodručja i dalje bilježi ekonomski rast, prilagodba tržišta rada podrazumijeva prije svega proces smanjivanja plaća. Smanjivanjem plaća omogućuje se smanjivanje cijena domaćih proizvoda i usluga, čime se povećava cjenovna konkurentnost hrvatskog gospodarstva i potiče brži izlazak iz recesije. Međutim, u slučaju da se plaće ne mogu smanjiti ili se ne mogu smanjiti u dovoljnoj mjeri, smanjivanje razine domaćih cijena i vraćanje gospodarstva u ravnotežu odvija se kroz proces otpuštanja zaposlenika.

Valja naglasiti da se ovaj mehanizam prilagodbe gospodarstva na recesiju neće uključiti onog trenutka kada Hrvatska usvoji euro jer on je bio vrlo bolno aktivan i u našim dosadašnjim recesijama. Nakon što usvojimo euro razlika će biti u tome što će on postati naš isključiv mehanizam prilagodbe gospodarstva na krizu. U eurostrategiji Vlade i HNB-a se baš zato na nekoliko mjesta spominju fleksibilnost cijena i plaća te mobilnost radnika, ali isključivo u kontekstu kriterija koje treba ispuniti kako bi Hrvatska mogla usvojiti zajedničku valutu, no ne i u kontekstu troška uvođenja eura koji se materijalizira u trenutku kad zemlja uđe u novu recesiju. No ako je mogućnost pravodobnog smanjenja plaća kriterij za usvajanje eura, zar nije to smanjivanje plaća ujedno trošak uvođenja eura? I da se razumijemo, sudeći prema dosadašnjim iskustvima, ovaj trošak neće snositi zaposlenici javnog sektora, u kojem je praktički nemoguće otpustiti zaposlenog te značajnije smanjiti plaće i materijalna prava, već će se on dominantno prevaliti preko onih građana koji su zaposleni u privatnom sektoru.

No tu nije kraj skrivenim troškovima uvođenja eura. Dodatni mehanizam prilagodbe na recesiju koja bi jednog dana u budućnosti mogla zahvatiti Hrvatsku, no ne i druge zemlje europodručja, poput Njemačke, Irske i Austrije (što, nažalost, nije nezamisliv scenarij) je i mobilnost radnika.