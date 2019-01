Nepopularni euro nakon 20 godina postao neuobičajeno popularan

U jeku najjače krize prije nekoliko godina euru se predviđao spektakularni kraj, no obećanje čelnika ECB-a Marija Draghija da će učiniti sve što je potrebno da bi zaštitio valutu, čini se, uspjelo je održati euro koji je usprkos mnogim sumnjama i kritikama uspio dočekati i dvadeseti rođendan, a podaci o podršci pokazuju da mu vjeruje 60 posto građana EU-a

Od početnih 11 država eurozona (popularni naziv za zajedničku regiju unutar EU-a koju čine članice što koriste jedinstvenu valutu) se do danas proširila na 19 . Posljednja država u kojoj se počeo koristiti euro bila je Litva, u kojoj je zaživio 2015. godine. On se smatrao dodatnim korakom u integraciji tadašnje Ekonomske zajednice mada ideje o monetarnoj uniji Europe sežu puno dulje u prošlost. Konkretniji prvi koraci u stvaranju eura napravljeni su krajem osamdesetih, kad je prihvaćen plan o tri faze njegova uvođenja, od čega je prva sredinom 1990. omogućila potpuno slobodno kretanje kapitala, a treća je bila samo uvođenje valute prije 20 godina.

Ako se pogleda povijest eura, takav stav ne začuđuje. Inicijalno, euro je bio veliki uspjeh – trgovanje njemačkom markom, do 1999. jednom od najjačih valuta unutar EU-a, na deviznim tržištima odmah je zamrlo i zamijenio ju je euro. No u idućim godinama na površinu su isplivali brojni znakovi nezadovoljstva, a najveći krah euro je doživio nakon financijske krize koja je započela 2008. Nestabilnost financijskih sustava pojedinih članica eurozone (Irske, Italije, Španjolske, Portugala) uzdrmala je i zajedničku valutu, a posebnu ulogu u svemu tome imala je Grčka .

Opća ideja iza eura je imitiranje američkog dolara , valute koju koriste sve savezne države Sjedinjenih Američkih Država, od kojih svaka ima svoju vlast i zakone, ali postoji i središnja vlast u Washingtonu. Cilj je bio postepenim jačanjem integracije dosegnuti tu razinu, no nakon uvođenja eura taj je proces uglavnom zaustavljen jer su članice EU-a nespremne izgubiti još suverenosti u zamjenu za dodatno jačanje središnje vlasti Unije.

Sedam godina nakon te najjače krize vidljivo je da se najgora predviđanja nisu ostvarila iako su kritike eura od tada bitno ojačale. Među najjačima je ona kako je poslužio samo velikim i snažnim ekonomijama – pogotovo Njemačkoj – dok su malene države bile primorane pratiti monetarnu politiku iz središnjice iako to počesto nije odgovaralo njihovom ekonomskom razvoju. Usred tih kritika ponovo je oživjela ideja o tzv. Europi u dvije ili više brzina koja bi dozvoljavala razne razine integracije za pojedine članice, uključujući sudjelovanje u zajedničkoj valuti koje je nominalna obaveza za sve nove članice EU-a.

Podaci Eurobarometra kroz godine vrlo lijepo ilustriraju i pad povjerenja koji je uslijedio usred financijske krize, a najinteresantniji podaci su za one zemlje koje u tom trenutku nisu koristile euro, da bi ga uvele tek posljednjih nekoliko godina. I u Latviji i u Litvi povjerenje građana u euro početkom ovog desetljeća spuznulo je ispod polovice, da bi uvođenjem valute ono skočilo na više od dvije trećine, pa čak i više od 75 posto u slučaju Latvije. Estonija , koja ga je uvela u, može se reći, najgorem trenutku - početkom 2011. - čak niti tada nije gubila povjerenje. Euru je vjerovalo više od 60 posto stanovnika. Unatoč glasnim kritikama o mogućem utjecaju na rast i stabilnost pojedinih ekonomija koje ga prihvaćaju, podaci o javnom mišljenju pokazuju da građani jednostavno većinom vjeruju euru. Ukupno, na razini cijele Unije u prosjeku euro podržava šezdesetak posto građana, a u samoj eurozoni njih 75 posto.

Usred kritika i crnih scenarija koji su se predviđali euru interesantno je primijetiti podjelu između građana država koje već koriste euro, a koji većinom podržavaju zajedničku valutu, i građana koji je ne koriste i koji su puno skeptičniji. Među članicama eurozone najnižu podršku euro ima u Italiji, u kojoj ga, unatoč svemu, podržavaju oko tri petine građana, a podrška raste sve do Irske , Slovenije i Estonije, u kojima vjeru u euro ima gotovo 85 posto stanovništva. S druge strane nalaze se članice EU-a koje još uvijek koriste nacionalne valute. U Mađarskoj i Rumunjskoj podrška euru još i jest natpolovična, no u Švedskoj i Češkoj povjerenje mu daje četvrtina ili čak manje stanovnika.

Kao jednu od glavnih koristi koje se reklamiralo prilikom uvođenja zajedničke valute naglašavalo se pojednostavljenje u deviznom poslovanju – s prelaskom granice nije potrebno mijenjati jednu valutu u drugu – što donosi značajne uštede, posebice na tečaju, ali i na cijeni provođenja transakcija. No euro je trebao donijeti i određene koristi u drugim sferama – državama omogućiti povoljnije zaduživanje , rast produktivnosti, nižu inflaciju i druge.

Utjecaj eura na ekonomsku stabilnost i rast pojedine države koja ga koristi jedno je od onih gorućih pitanja te izaziva brojne rasprave i kritike kako gubitak monetarnog suvereniteta oduzima državi mogućnost upravljanja tečajem vlastite valute, a time joj oduzima i jedan od alata kojima može upravljati svojom ekonomijom. Istraživanja zasad ne pokazuju neki zajednički konsenzus oko toga je li nekoj članici EU-a, s aspekta rasta ekonomije, bolje ili gore ako prihvati euro.

U jednom istraživanju iz 2015. stoji da članstvo u Uniji ima 'pozitivan' utjecaj na gospodarski rast, ali članstvo u eurozoni 'neutralan'. Drugo istraživanje, koje ispituje 'je li euro koristan za sve države', ističe da on ima 'neizravan utjecaj na ekonomski rast', ali da je on dvojak – s jedne strane omogućuje brži rast, s druge strane povećava rizik jer se države zanesene stabilnošću valute zadužuju više i tako same sebe dovode u rizičniji položaj.