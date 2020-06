Estradnjaci dolaze: Tko god od ove ekipe upadne u Sabor, politički je darovitiji od 'žetončića'

Nakon što je nedavno raspušteni deveti saziv Hrvatskog sabora obilježila 'žetonizacija' s rekordnim pretrčavanjima u tabor parlamentarne većine, budući bi saziv hrvatskog parlamenta mogla obilježiti – estradizacija. Niz će novih i povratničkih imena na listama ili privući ili dodatno odbiti birače...

Dok šef države, premijer i pojedini ministri nagađaju tko među njima ima nadnaravne moći, možemo nastaviti uspoređivati domaće političarke i političare s imenima iz popularne kulture. Ako su Superman i Batman u jednoj osobi poveli zemlju protekle četiri godine te joj omogućili očito fantastičan uzlet, što je onda Josipa Rimac ? Vjerojatno Žena-Mačka. Nije li u tom slučaju Zagreb Gotham City s obzirom na to kako ga se vodi i čisti? Tko bi u tom slučaju bio Pingvin? Milan Bandić, kojega se trenutačno odriče i mjesna inačica Batmana, ili pak Gordan Maras koji s mjesta predsjednika zagrebačkog SDP-a žarko želi stati na čelo glavnog grada?

Još samo nedostaje hrvatska verzija Jokera kojega, barem što se tiče filmskih prilagodbi stripova o Čovjeku-Šišmišu, tumače sve sami oskarovci, posljednji među njima Joaquin Phoenix. Možda je domaći Joker Željko Kerum, svojedobno vlasnik istoimena trgovačkog centra, koji se na velika vrata vraća na nacionalnu političku scenu. Uostalom, tko god pobijedio na parlamentarnim izborima 5. srpnja, Željko Kerum će, kako je sam rekao, biti na njegovoj strani.

Veteran autsajder i 'politički anonimusi'

Jedini je preduvjet tomu da slikoviti splitski poduzetnik i bivši, a možda i budući gradonačelnik grada podno Marjana, ponovno osvoji saborski mandat. To mu je već jednom uspjelo 2011. kada je njegova Hrvatska građanska stranka koalirala s Hrvatskom demokratskom zajednicom, u to vrijeme na čelu s Jadrankom Kosor, te osvojila dva parlamentarna mjesta. Drugo je mjesto pripalo Kerumovoj sestri Nevenki Bečić, po mnogo čemu, ključnoj osobi u obitelji. Ove godine Željko Kerum sa splitske rive samostalno juriša na zagrebački Trg sv. Marka te se ne čini autsajderom. U njegovoj X. izbornoj jedinici koja obuhvaća grad Split, dijelove Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvansku županiju, dosad je uvijek prvoplasirana lista bila 'kerumovski' lista pobjedničke stranke ili koalicije na nacionalnoj razini. Svaki put od 2000. do 2016., neovisno pobjeđivao na izborima HDZ i SDP, odnosno njihove koalicije. Kerum cilja na birače HDZ-a, Domovinskog pokreta Miroslava Škore i Mosta nezavisnih lista.