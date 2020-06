Firma mu duguje milijarde, ne zna ispuniti ni imovinsku karticu, sve osim HDZ-a i SDP-a zove kokošarima, a sad bi opet u Sabor. Pitate se kako? Bez brige - Kerum ima računicu

Više je znakova za to da se HDZ nalazi u problemima u Dalmaciji: Slučaj splitskog umirovljeničkog doma i njegova ravnatelja Ivana Škaričića i dalje ne izlazi iz fokusa javnosti, šef županijskog ogranka stranke Ante Sanader uhvaćen je u neobičnim vratolomijama sa zemljištem neposredno uz budući tunel Kozjak, postoje indicije da će im Most u Neretvi i Škoro oko Imotskog oteti popriličan broj tradicionalnih glasova, u izbornu bitku na jugu bačen je ni manje ni više nego Vili Beroš... i da, reaktivirao se Željko Kerum

Ne treba biti odviše pametan i zaključiti da je glavna motivacija za izlazak na izbore zapravo pokušaj otkidanja glasova prije svega Miroslavu Škori , kojega je Kerum pošteno nagazio u svom (novom) nastupnom intervjuu, a to će HDZ-u kao očekivanom relativnom pobjedniku u ovoj jedinici svakako ići na ruku.

Ne treba imati ni previše iluzija o Kerumovim stvarnim ambicijama, kao što ih uostalom nema ni on: na parlamentarnim izborima 2015. godine u desetoj izbornoj jedinici osvojio je točno 1539 glasova , a u devetoj još mizernijih 695 , pa na ponovljenim izborima godinu kasnije nije ni nastupio i sasvim sigurno zna da će mu sanjanih 11 tisuća glasova i ovaj put ostati nedostižno.

Zašto? Pa naravno: zato što se samo s njima može trgovati. Na ovim izborima on prodaje, a na lokalnima što bude. 'Političari su roba na tržištu, i to jeftina roba', kazao je proročanski upravo u doba u kojem je sam sebe na jednoj strani prodavao, a na drugoj išao u kupovinu, u toj primitivnoj trampi koja traje, evo, već dulje od desetljeća.

Da ne zamaramo detaljima, kazat ćemo samo da mu pripada točno četrdeset posto svega u Splitu - od pročelničkih i direktorskih mjesta, preko gradskih tvrtki i ustanova, do moći i utjecaja na kreiranje svih bitnih politika. Iskoristio je to onako kako jedino zna: glavne funkcije podijeljene su najbližoj rodbini i njegovim bivšim zaposlenicima, a onda su se oni rodbinski granali prema nižim i manje atraktivnim pozicijama.

Suprotno općem dojmu, naime, uvijek vrijedi ponavljati da Željko Kerum zapravo neprekidno vlada još od one 2009. godine, kada je uz blagoslov i prešutnu potporu Ive Sanadera ušao u politiku. Na razini Splitsko-dalmatinske županije stabilni je i odani 'junior partner' HDZ-u, što znači da je prigrabio svoj dio vlasti i pripadajući komad kolača, pa mirno kusa već punih dvanaest godina. U politički histeričnom Splitu četiri godine proveo je kao gradonačelnik, potom još četiri kao tihi partner SDP-u i onome što je ostalo od njega, a upravo mu teče treći mandat u kojemu je opet ključan. Ovaj put za HDZ.

Splitska stvarnost zapravo se kroji u Kerumovoj Rogoznici, kamo periodično navraćaju njegovi stranački vojnici ili HDZ-ovi hodočasnici, a ne u gradskoj vijećnici - u koju de facto nije ni zakoračio, kao što se ni u Saboru nije pojavio osim na polaganju zakletve, onda kada je Jadranka Kosor tamo ugurala i njega i Seku. Tržište je danas nešto osjetljivije pa su mu vrata HDZ-ove liste zatvorena - 'da su pametni, mi bi se već dogovorili', prostodušno će pojasniti ovog vikenda - no to ne znači da do neke vrste dogovora neće doći, ako se karte dobro poslože.