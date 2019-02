Start je dobro startao, ali Dalija Orešković tek treba povući pravi potez

Iako je kao svoj glavni politički cilj najavila nastup na parlamentarnim izborima, predsjednica novoosnovane političke stranke Start Dalija Orešković kao glavnoga političkog antipoda na prvom mjestu ističe šeficu države Kolindu Grabar Kitarović. Zašto se onda na izborima ne suprotstavi upravo njoj?

Naime, po predsjedničinom je mišljenju previše sivih i smeđih nijansa. Ona je za slikovitija pročelja, a opet ne prešarena. Uz ove dobrohotne restauratorsko-kolorističke sugestije hrvatska je predsjednica osobito pohvalila socijalnu osjetljivost čelništva Zagreba u kojem, tvrdi ona, nema beskućnika jer grad o njima, u odnosu na druge europske metropole, itekako skrbi. O pravoj vojsci siromašnih stanovnika Zagreba i cijele Hrvatske koji svakodnevno pretražuju kante za otpatke nije rekla ništa. Možda će do njezina sljedećeg službenog putovanja u Zagreb i oni biti adekvatno zbrinuti, a do tada bi diljem grada trebale zasjati i raznobojnije fasade. Ipak, ne i prešarene.

Onaj politički, dakako. Nema dvojbe da je Dalija Orešković uspjela zaokupiti pažnju dijela biračkog tijela koje Kolindu Grabar Kitarović na čelu države i HDZ na čelu Vlade i parlamenta želi zamijeniti na izborima posve drukčijom politikom i političarima. Osnovan prije nekoliko tjedana Start u recentnom mjesečnom istraživanju političkih preferencija u Hrvatskoj CRO Demoskop za RTL bilježi inicijalnu izbornu podršku 4,6% ispitanika, dok je Dalija Orešković s 5,6% podrške peta na ljestvici najpozitivnijih političkih osoba u zemlji. Napokon, da se predsjednički izbori održavaju sada predsjednica Starta osvojila bi u prvom krugu izbora treće mjesto. Za nju bi glasovalo 12,3% ispitanika, dok su s podrškom od 37% te 19,6% ispitanih vodeći kandidati Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović. Za novu političku stranku, a osobito za njezinu predsjednicu ovo su veoma ohrabrujući rezultati. No, u politici ne vrijedi izreka 'po jutru se dan poznaje'. Poglavito ne za izborni dan. Do uspjeha na njemu vodi dug put sinergije ideja, programa, organizacije, taktike i prepoznatljivih imena.

Dalija Orešković je zasad najjača u ovom posljednjem i to je najvećim dijelom njezina zasluga. Pritom joj je pomogao kolaps dosadašnjih oporbenih stranaka u Hrvatskoj na čelu s SDP-om te stalan interes medija i biračkog tijela za novom alternativom postojećoj vlasti s obzirom na to da je potpuno jasno koliko su uz SDP politički deficitarni i Živi zid te Most nezavisnih lista. Uz promociju sebe kao profesionalno ozbiljnog aktera na političkoj sceni baštineći pragmatično iskorištenu poziciju predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, poglavito kroz demisiju Tomislava Karamarka, Dalija Orešković uspjela se nametnuti i kroz jasno artikuliranje svoga političkog svjetonazora čije su koordinate lijevo-liberalno. Usto, djeluje i odlučno u trasiranju političkih i društvenih promjena za koje se zalaže tako da ju je lako raspoznati u odnosu na, primjerice, samouništeni SDP s najgorim vodstvom i njegovim oponentima otkako stranka postoji, Živi zid uz koji se veže netransparentna uporaba novca i vitamina C te Most nezavisnih lista koji je danas sve teže razlikovati od Hrasta.

Nova stranačka imena - pod hitno

Međutim, da bi Start bio nešto više od dobrog starta u ispitivanjima javnog mnijenja i percepciji sklonog biračkog tijela, Dalija Orešković politiku treba shvatiti ne kao vendetu, nego kao zahtjevan i sktrukturiran posao u kojoj sreća prati ne samo hrabre nego i pripremljene. Zasad se ništa detaljnije ne zna o programu nove stranke, osobito ne o gospodarskom programu, a da se o drugim javnim politikama Starta niti ne govori. Osim predsjednice stranka treba što prije promovirati druga imena jer će se u suprotnom ponoviti slučajevi ORaH-a i laburista te što sustavnije krenuti u izgradnju stranačke infrastrukture u zemlji.