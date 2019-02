Kucnuo je i taj čas: Zašto podrška Daliji Orešković raste, a Kolindi Grabar Kitarović pada?

Mogu li se posljednji rezultati CRO Demoskopa tumačiti kao točka preokreta u političkom statusu quo, obilježenom čvrstom podrškom HDZ-u i slabom oporbom? Zašto raste podrška tzv. alternativnim političkim opcijama, što za političku scenu znači pojava START-a Dalije Orešković i u čemu je problem s rejtingom predsjednice Kolinde Grabar Kitarović? Politički analitičar Ivan Rimac za tportal objašnjava ključne točke posljednjeg mjesečnog istraživanja političkih preferencija u Hrvatskoj

'I na ljevici i na desnici postoji prostor za alternativu, a za tu glasačku populaciju karakteristično je da je ona zahtjevna i ponekad apstinira od izbora kada misli da nema adekvatnu ponudu. Ujedno, ta ista publika vrlo lako kažnjava prethodne političke inicijative ako se one ne pokažu dovoljno kreativnima u stvaranju novog ozračja i dovoljno potentnima za promjenu. Novi igrači često potonu nakon jednog mandata zato što nisu stekli dovoljni broj zastupnika da utječu na političke odluke mainstreama, a to što su se neki održali kroz posljednja dva mandata posljedica je vrlo kratkog trajanja Vlade premijera Tihomira Oreškovića i toga što se u ništa nije dogodilo ni 'za' ni 'protiv' bilo koje od tih opcija. Očekivanje se nastavilo, pa danas situacija izgleda vrlo jasna i vrlo povoljna za alternativne pokrete iz dva razloga: ljudima je dosta komedije koju producira Živi zid, a dosta im je i tragedije ponavljanja ovoga što nudi SDP i HDZ', tunači Rimac.

'Načekali smo se tih preokreta i trećih puteva. Osnovno pitanje, koji treba razriješiti do parlamentarnih izbora, jest hoće li se alternativne ponude artikulirati u skladu s izbornim sustavom. Naime, javno mnijenje mjeri opće raspoloženje i tu može postojati prilično dobra osnova za nadu pojedinih političkih opcija da imaju podršku glasača, međutim, to se ne mora pretočiti u uspjeh na izborima. Velike organizacijske strukture, prvenstveno HDZ a donekle i SDP, znatno bolje pokrivaju cijeli prostor i realiziraju svoje glasačke potencijale, dok manje opcije znaju zakazati u kandidacijskom procesu za sve izborne jedinice i ponekad rasuti glasove na područja u kojima nemaju nikakve šanse', upozorava Rimac.

U tom kontekstu, Amsterdamska koalicija, kao alternativa trenutno oslabljenog i jalovog SDP-a, baš kao i Dalija Orešković sa START-om, ima realne izglede da zadobije izvjesno povjerenje birača. Na desnici, to će pak ovisiti o programskoj ponudi postojećih alternativa HDZ-u i o tome mogu li oni artikulirati neki novi desni pristup, ukazuje Rimac, dodajući da je osnovni problem Mosta, Nezavisnih za Hrvatsku, pa i konzervativnih udruga iz referendumskih inicijativa to što je njihovo djelovanje već dobro poznato i pokazalo se kao nemoćna politička strategija, od koje se očito ne može očekivati nikakva promjena.

'U protivnom, ona bi se u jednoj tako velikoj koaliciji kao što je Amsterdamska vjerojatno utopila i time bi umanjila šansu da na neki način konstituira vlastito glasačko tijelo. Za nju samu i njenu opciju euroizbori su minorni, a čak i da dobije jedan ili više mandata to praktički neće odrediti budućnost stranke. Isto tako, sasvim je neracionalno da se Dalija Orešković kandidira za predsjednicu države, jer po dobroj praksi treba prestati djelovati kao stranački čovjek, što bi znatno narušilo šanse i organizacijske mogućnosti stranke koja je tek počela s djelovanjem. Prema tome, ona pred sobom ima dvoje izbore na kojima može testirati svoju snagu, vidjeti jesu li joj retorika i strategija adekvatne, a tek na parlamentarnim izborima boriti se za pozicioniranje i financijski opstanak stranke', analizira Rimac.

Tako se zna dogoditi da male stranke strategijom općeg pristupa ne artikuliraju dovoljno jasno svoj politički prostor i svoje glasačko tijelo, pa na kraju ispadne da imaju manje zastupnika nego što im je bila opća podrška. To je bilo vidljivo, kaže Rimac, sa strankom Pametno, koja je u jednom trenutku imala izvjesnu podršku, ali se to rasulo kroz različite izborne jedinice tako da nije postigla credo kakvog ima IDS, vrlo dobro fokusiran u jednoj izbornoj jedinici.

On ističe da je minimalno 50 posto neodlučnih glasača: donja granica HDZ-a, kako se već pokazalo u kriznim situacijama, vrti se oko 18 posto (aktualni rejting je 28,4 posto), a vrlo je moguće je SDP može potonuti i niže od aktualnog, rekordno niskog rejtinga od 15,8 posto.

'Sve ostalo je relativno. HDZ ima vrlo jake kritičare sa desnice koji vrlo jasno odgrizaju dio njihovih glasačkih preferencija i kod svake odluke su prisutni u medijima s kritikom. Naravno da glasači HDZ-a neće prijeći ovakvom kritičaru sadašnje vlasti kao što je to Dalija Orešković, ali oni bi mogli pobjeći u neke alternativne desne frakcije. S druge strane, SDP-ovih birača može biti u pojedinim opcijama, od START-a do Amsterdamske koaliciji, u izvjesnoj mjeri. Glasačko tijelo Živog zida vezano je prvenstveno uz akcijsku skupinu te stranke, ali ostale simpatije koje su povećale njihov broj glasova vezane su za varijabilni dio glasača koji traže adekvatnu alternativu sadašnjoj politici. Živi zid narastao je na protestnim glasovima, ali situacija u zemlji nije takva da bi se ljudi zabavljali s politikom na način na koji to radi Živi zid na dugoročnoj osnovi', rezonira Rimac.