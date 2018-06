Hajdaš Dončić i Grbin pripremaju konačni udar na Bernardića. Ovo su mogući scenariji raspleta

Iako još uvijek nije poznato kada će skupina nezadovoljnih šefu SDP-a Davoru Bernardiću predati peticiju kojom traže njegovu ostavku, to bi se trebalo dogoditi uskoro. No, unatoč peticiji koju će potpisati poznati stranački članovi i dužnosnici Bernardić se nema namjeru predati

'Ovako više dalje ne ide. Davor Bernardić imao je priliku konsolidirati SDP, a on umjesto da to učini, stranku upravo svojim postupcima vodi prema ponoru. Ako želimo dobro SDP-u, ali i Hrvatskoj koja mora imati jaku socijaldemokratsku lijevu stranku koja će se moći, znati i htjeti suprotstaviti ovakvom HDZ-u, Davor Bernardić mora otići', tim je riječima svoj jasan stav u Večernjem listu iznio Siniša Hajdaš Dončić, šef jedne od najjačih SDP-ovih organizacija, one krapinsko-zagorske.

Upravo su on i potpredsjednik stranke Peđa Grbin predvodnici inicijative, odnosno peticije kojom bi ugledni članovi stranke trebali zatražiti odlazak Bernardića s čela stranke. Kada će ona točno biti predana nije posve poznato, no Bernardić bi je u svoje ruke trebao dobiti vrlo skoro. Uz pismo peticije bit će priloženi i potpisi uglednih članova i dužnosnika stranke. Zasad nitko ne otkriva koliko bi se potpisa moglo prikupiti, no zasigurno će biti onih članova Predsjedništva, saborskih zastupnika, ali i lokalnih čelnika poput gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela, gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića, krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, ali sisačke gradonačelnice Kristine Ikić-Baniček, od kojih su neki već javno govorili protiv Bernardića. Očekuje se da bi i neki neodlučni mogli potpisati nakon što je Hajdaš Dončić javno poručio Bernardiću da mu je vrijeme da ode. No, aktualni šef stranke zasad nema namjeru popustiti i sam otići, iako, ako je vjerovati glasinama, na to ga nagovaraju i neki od njegovih suradnika. Ode li Bernardić sam s čelnog mjesta, izgledan je scenarij da stranku privremeno vodi potpredsjednik koji je dobio najveći broj glasova, a to je Zlatko Komadina, koji zasad podržava Bernardića. On bi bio čelni čovjek stranke do izbora koji bi se održali na jesen. Kao izgledni kandidati za novog predsjednika stranke već se spominju Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić, no o njihovom međusobnom dogovoru ovisit će i tko će istaknuti kandidaturu. Iako bi dio stranačkih 'pobunjenika' volio kao šefove SDP-a vidjeti nekog od njih dvojice, ima i onih koji smatraju da Bernardić mora otići, ali ne žele podržati ovaj dvojac na čelu stranke ili žele vidjeti konkretan plan za budućnost. I o takvima bi mogao ovisiti uspjeh akcije rušenja Bernardića.