'Za tri godine se povlačim, a Bernardić nije sposoban voditi stranku'

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, gostujući u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva, rekao je kako će se, nakon što završi s mandatom gradonačelnika 2021. povući. 'Stranci ću pomoći svojim iskustvom i znanjem, ali se ne vidim na izvršnim funkcijama ni u stranci ni bilo kojem drugom tijelu', dodao je

'Ne radi se samo o meni već o čitavom nizu uglednih članova SDP-a koji iza sebe imaju rezultate. Ako nas stranka ne treba, to više govori o toj stranci nego o meni samome', rekao je Obersnel.

'Nije riječ o nikakvoj inicijativi, peticiji za smjenu Bernardića, već o pismu. To je drugarsko pismo predsjedniku stranke u kojem ga se upozorava na čitav niz propusta koji se događaju u zadnjih godinu i pol dana, a koji su stranku doveli u stanje u kojem se u ovom trenutku nalazi. To je trebalo biti pismo dijela gradonačelnika, načelnika, župana, saborskih zastupnika s namjerom da se jednostavno kaže da ovako ne ide. Nažalost, to je pismo iscurilo', rekao je Obersnel.

Od Bernardića nakon pisma nezadovoljstva visokopozicioniranih stranačkih čelnika SDP-a očekuje povlačenje.