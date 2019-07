Sad kad je HDZ sam sebi najveći suparnik, što dalje?

U situaciji kada je HDZ bez prave oporbe postao samom sebi najveći suparnik, sve je izglednije da stranka Andreja Plenkovića s ovakvim ministrima u Vladi i ovakvim koalicijskim partnerima na sljedećim izborima osvoji najmanji postotak glasova birača od 1990., neovisno hoće li na tim izborima biti prva...

Kako je krenulo ustrojstvo će Vlade Republike Hrvatske vrlo brzo trebati dopuniti barem još jednim ministarstvom. Bilo bi to Ministarstvo upravljanja ministarskom imovinom koje bi se u tom slučaju moglo formirati iz dva postojeća ministarstva. Najlogičniji bi izbor bili Ministarstvo uprave i Ministarstvo državne imovine čiji su ministri Lovro Kuščević i Goran Marić pravi eksperti u imovinskim pitanjima. Dakako, svojim. Već mjesecima do hrvatske javnosti zahvaljujući medijskom istraživanju stižu informacije o sve većem broju nekretnina, pokretnina, gotovine i općenito imovine hrvatskih političara na vlasti pri čemu su ministri Kuščević i Marić prave zvijezde i aktualne Vlade čiji su članovi i svoje stranke Hrvatske demokratske zajednice čiji su visoki dužnosnici. Gotovo bi se HDZ mogao preimenovati u Hrvatsku nekretninsku zajednicu s obzirom na količinu i vrijednost imovine kojom raspolažu njezin politički tajnik Lovro Kuščević i član Predsjedništva Goran Marić, ali i ne samo oni. Evo, i glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora, a prema nizu ocjena, i drugi čovjek stranke Gordan Jandroković nedavno je na bankovnom računu ubilježio 1,3 milijuna kuna prodajom udjela u jednoj bjelovarskoj tvrtki. Ukratko, utjecajan političar i veoma sposoban poduzetnik.

I dok nema dana u kojem se ne dozna za novu imovinu ministra uprave Lovre Kuščevića i njegove obitelji koji uz sad već prepoznatljivi smješak kaže da je 'hvala Bogu ima toliko da je zaboravi upisati u katastar', ministar državne imovine Goran Marić upravo objašnjava veze svojih privatnih stanova, obnove na državni račun nekretnina trećih osoba i imovine koja se proteže od Zagreba do mora, gotovo kao neka bizarnija izborna jedinica prema hrvatskom izbornom zakonodavstvu. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić zasad se čvrsto drži kontinenta i županije u kojoj je prije ministarske funkcije bio župan te se kod njega nenadano pojavljuju tek skromni pomoćni objekti na obiteljskom imanju poput neupisane roštiljarnice od 120 metara četvornih. Uostalom, on je ministar poljoprivrede i sigurno puno toga mora roštiljati s obzirom na zahtjeve resora kojim upravlja. Ako neće on, tko će. Možda ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac u čijem se pak dvorištu slučajno zateknu luksuzni automobili. Zašto i ne bi kada je ministrica nekoć kao djevojka bila zvijezda estrade nastupajući na konju u spotu aktualnoga predsjedničkog kandidata Miroslava Škore kojim manjim udjelom u jednoj informatičkoj tvrtki posluje s ministričinim ministarstvom. Možda bi u novoj inačici Škorina pjesma mogla imati sljedeći refren: 'Šumi, šumi, javore, neka nekretnine govore pa nek' čuje zemlja sva kako imovina bolit' zna'. Idealni stihovi za sljedeće izbore 2020.