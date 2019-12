Političari su 2019. pali na popravnom: Kad učitelji izađu na ulicu, lekcija zaboli

Štrajkom prosvjetara dokazano je treći put od 2016. da je pitanje odgoja i obrazovanja ključno za budućnost ovog društva. No godina iza nas pokazuje i da je obrazovanje vrijednost koju Hrvatska i dalje ima, vrijednost koja je najvažnija za društvo što gleda naprijed

Godina 2019. potvrdila je nekoliko važnih stvari o obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Štrajkom odgojno-obrazovnih radnika dokazano je treći put od 2016. da je pitanje odgoja i obrazovanja ključno za budućnost ovog društva. Razumiju to gotovo svi, od učitelja, preko učenika, roditelja, pa sve do medija i poslodavaca. Svi osim hrvatskih političara. Njih je obrazovanje ove godine, baš kao i onih prije, opeklo mnogo više od različitih afera. Ista se politika u ovoj godini brojnim svojim odlukama pokazala opetovano nedoraslom za upravljanje složenim sustavom odgoja i obrazovanja.

Ovu su godinu također obilježili jasni pokazatelji izazova koje ima naš sustav odgoja i obrazovanja s kvalitetom postignuća učenika, a iskazani su slabim rezultatima maturanata na ispitima državne mature i ispodprosječnim rezultatima naših 15-godišnjaka na međunarodnom ispitivanju PISA.

Gorčina zbijena u 11 slova

Riječ koja je obilježila ovu godinu u hrvatskom obrazovanju jest 'koeficijent'. Iza ove nelijepe riječi, koja je označila dugotrajnu jesensku borbu odgojno-obrazovnih radnika za veća financijska primanja, krije se tridesetogodišnje zanemarivanje svih onih koji vrijedno rade u jednom od najvažnijih društvenih resora. Iza tih jedanaest slova našli su se nezadovoljstvo i gorčina, ali i bunt, odlučnost i prkos.

Nešto što je počelo kao skroman sindikalan zahtjev na početku školske godine, gotovo dogovoren s ministricom obrazovanja, tijekom jeseni preraslo je u ozbiljno političko pitanje koje je kulminiralo na Trgu bana Josipa Jelačića 25. studenoga 2019. okupljanjem nekoliko desetaka tisuća ljudi, a najviše onih iz škola i dječjih vrtića. Ishod najdužeg štrajka u povijesti Republike Hrvatske takav je da će pitanje koeficijenta biti riješeno, ali samo za neke. Sindikati u obrazovanju tijekom štrajka iskazali su vještinu i snagu, da bi na kraju ozbiljno narušili svoju poziciju pristajući da se pravo za koje su se svi borili ne odnosi na nenastavno osoblje. Time su oslabili osnovnu postavku sindikata o ravnopravnoj zajednici ljudi udruženih u borbi za radnička prava bez obzira na njihov status i poziciju. Ako štrajk uopće može imati pobjednika, onda su to odgojno-obrazovni radnici, i to ne zbog povećanog koeficijenta, već zbog činjenice da se 2019. jasno čuo njihov glas. Glas je to koji je politika namjerno utišavala, a koji je nužno čuti ukoliko se Hrvatska želi pomaknuti nekim pozitivnijim perspektivama.