Jedne pijane otočke noći u Škotskoj pomislio sam – bit će ovdje krvi

Bit će ovdje krvi – pomislio sam prolazeći hladnim ulicama jednog europskog grada prošlog petka. Ne radi se o Dresdenu, Prištini ni o Barceloni, već o jednom od najzanimljivijih gradova starog kontinenta - Glasgowu.

Grad je to čeličana, brodogradilišta i svih onih industrija čije je vrijeme prošlo. Grad je to koji se desetljećima bori s teretom svoje bogate i prosperitetne prošlosti, ali i onaj koji hrabro gleda u budućnost. Pravi grad za one koji traže više od uglađenih turističkih atrakcija. Grad kriminala i umjetnosti, znanosti i prostitucije, noževa i poljubaca. Buduća ratna zona.

Dalmarnock u istočnom dijelu Glasgowa već pomalo i izgleda kao ratna zona. Na ulicama ostavljeni automobili i frižideri, policija u punoj opremi, bande na uglovima ulica i visoka razina nezaposlenosti i maloljetničke trudnoće. U ovom dijelu grada očekivana životna dob muškaraca je oko 65 godina što je točno 15 godina manje nego u zapadnom dijelu grada. U gradu u kojem svaka stanica metroa znači smanjenje životne dobi za gotovo dvije godine, priča o različitim nacionalnim ponosima naći će posebno plodno tlo. U situaciji kada ulice više liče onima u Kabulu nego onima u Oslu, udice različitih političara izgledat će posebno primamljivo. Na mjestima gdje postoji jasna povijesna i vjerska podjela poput Sjeverne Irske i onima u kojima je gotovo nemoguće utjecati na nejednakosti poput Glasgowa neće biti posebno teško potpaliti iskru sukoba. Taj će se sukob samo prividno voditi oko pitanja ponosa i nacionalnosti, a zapravo će glavna meta biti prirodni resursi poput onih u Sjevernom moru.

'There's no fucking chance of war here', odgovorio mi je vrlo prijateljski čovjek kojeg sam sreo u pubu u subotu navečer nakon što sam mu objasnio svoju tezu o mogućem sukobu. Njegove riječi zazvučale su mi kao one izgovarane u listopadu 1989. širom bivše države. 'No offence, we are not Balkan beasts', nastavio je iskreno. Lišen želje da objašnjavam da ljudi nisu zvjeri u Škotskoj i Engleskoj, pa ni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili Srbiji, samo sam rekao da se nadam da je u pravu.