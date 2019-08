Podbacili smo, braćo i sestre, u zaglupljivanju mladeži, treba to jače!

Vjerojatno ste i vi ovog tjedna negdje naletjeli na snimku one mlađahne zagrebačke crnke koja bi se "danas-sutra", kad diplomira, zaposlila "kod svojeg Bandića". Studira, kaže, javnu upravu "tu u Gundulićevoj", misli da je politika duboko prožeta kriminalom i korupcijom, ali zna da je Bandić puno "dao za državu", iako se slaže s tvrdnjom da je "krao, ali je i nama dao". Drži kako je u životu najvažnije učiti jezike, te da su mladi nezainteresirani za politiku zato što premalo čitaju. Ona, recimo, čita "svašta nešto, od romantike pa sve do drama"

Djevojka je, inače, u anketi zaustavljena nasred Trga bana Jelačića, odgovarala je sa slušalicama u oba uha, u majičici s grudima na izvol'te, preko usana koje – zajedno sa spomenutim prekolteom – daju povoda slutnji da nije odveć agilna protivnica plastike.

To brutalno suočavanje s našom skorom, sasvim doživljivom budućnošću, prva nam je prikazala N1 televizija, u prilogu Matee Dominiković povodom Svjetskog dana mladih, a odmah potom osvanulo je na većini portala i društvenih mreža. Komentari svekolikog čitateljstva i korisništva protežu se od bespomoćnog zgražanja do odobravanja (ne samo ciničnog, nego i onog baš iskrenog) takvom stavu. Razumijem i jedne i druge i sve one između: samo bi najhrabriji mogli reći da je cura cvijet hrvatske inteligencije, al da je pupoljak – jest! Ona je hodajuća metafora gotovo svega što nas čeka iza prvog ugla. Okej, neće diplomirati baš "danas-sutra" (naime, vikend je) ali pismo o namjerama je odaslano i ne treba sumnjati da će dogodine u ovo doba neki od gradskih ureda, ne nužno isprva baš u Zagrebu, zaposliti novu perspektivnu stručnjakinju, postdiplomanticu javne uprave, tu u Gundulićevoj. Djevojka je ambicioznost već dokazala: odmah se u virtualnom prostoru otkrilo da je nastupila i na nekom domaćem izboru za miss i u nekom talent-showu u susjednoj i prijateljskoj Srbiji (oba puta bez nekog zapaženijeg uspjeha, štoviše, ali važna je volja!) tako da će – čim je zaposli neki njezin Bandić, ili neki drugi koji je isto puno dao za državu – samo nebo biti granica. Ta djevojka sigurno nikad neće napustiti svoju Hrvatsku, a ja ću biti zadnji kojemu ćete se smjeti obratiti s pitanjem "čekaj, ko je sad ova?!" kad za nekoliko godina postane ministrica, štajaznam, kulture ili poljoprivrede.