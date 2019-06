Divjak: Kad je Bandić studirao općenarodnu obranu, ja sam studirala matematiku i fiziku

'I ja bih voljela znati čime sam naljutila gradonačelnika Bandića', rekla je u intervjuu za Dnevnik.hr ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Očekuje da zbog brojnih napada reagira pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a otkrila je i neke novosti iz svoga resora

''Ako su u pitanju druge insinuacije treba pitati i druge je li to seksizam, je li to primitivno da se tako u javnom prostoru razgovara, mislim da je u svakom slučaju neprimjereno'', zaključila je. Na upit ima li podršku premijera rekla je da je to što ona radi program Vlade i da nitko ne solira. Dodala je da nije ušla u politiku iz financijskih razloga nego jer je vjerovala da su reformski procesi izuzetno važni. Pita li se onda što joj je sve ovo trebalo. ''Pitam se, svaki dan'', rekla je kroz smijeh ministrica. Rekla je da se Vlada i svi razumni ljudi u Hrvatskoj moraju znati da biramo između budućnosti naše djece i jeftinog politikanstva i sumnjive ideologije.

Ministrica je najavila i da će razmotriti slučaj profesora iz Zagreba koji se požalio da djeci tijekom posjeta Vukovaru ispričaju jednostranu verziju događaja devedesetih. Nakon statusa na Facebooku dobio je opomenu pred otkaz, ali ravnateljica je objasnila da je to zato što je tipkao u autobusu umjesto čuvao djecu, a ne zbog sadržaja statusa. ''Nismo dobili zahtjev ni dokumentaciju ni od profesora ni od ravnateljice'' rekla je ministrica i naglasila da je najvažnije ne ući u zamku verbalnog delikta, ali utvrditi je li povrijeđena neka radna obaveza.

Na upit kako će se i kada napokon uvesti red u odnos ponude i potražnje, pa da fakulteti ne upisuju masovno učenike koji poslije završavaju na burzi rada, ministrica je rekla da autonomija sveučilišta ne znači da mogu raditi sve što žele već postoji društvena odgovornost.'

'Ako se nešto financira novcem poreznih obveznika moramo to opravdati'', rekla je. U intervjuu za Dnevnik.hr rekla je da s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu nisu dobili nikakve dokaze da je ijedan uvjet za povećanje kvota ispunjen. ''Baš sam danas poslala zahtjev i Sveučilištu i Fakultetu da se oko toga očituju'', otkrila je. Apelirala je i na maturante i roditelje da dobro razmisle o tome hoće li imati posla ako budu studirali ono što je suficitarno na tržištu.

Očekuje reakciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Ponovno je rekla da Bandićev način komunikacije nije prihvatljiv. ''Ne samo zbog toga jer me se osobno napada nego je to neprimjerena komunikacija jer šalje poruku''.

''Što kad nekome kažete da je gospođa ministarka, je li to na nacionalnoj osnovi, ja sam slučajno Hrvatica, ali moglo je biti i drugačije. Je li prihvatljivo, kad ne bih bila, da mi se to govori ili je to poruka o nekompetentnosti, je li to zato što sam ja žena, što god od toga bio odgovor ništa nije prihvatljivo'', rezolutna je ministrica obrazovanja. Rekla je da bi mogla podnijeti kaznenu prijavu, ali da može i javno reagirati. ''Moramo biti svjesni da to nije odgovornost samo osobe koja je napadnuta nego postoji i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, postoje ljudi koji mogu kazati da je to neprimjereno, bez obzira na političke opcije'', rekla je Divjak i dodala da pravobraniteljica još nije reagirala, ali dodala da to ne znači da neće.

Na kraju je odgovorila kako odgovoriti mladima na pitanje što će im matematika. ''Matematika vas doslovno uči misliti, misliti logično i rješavati probleme i kritički razmišljati. To ne može kompjuter'', zaključila je.