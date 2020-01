Plenković na prekretnici: Milanovićev tvrdi cimer ili žrtva Karamarkove karme

I dok novoizabrani predsjednik Republike Zoran Milanović može i mora najavljivati suradnički odnos s političkim suparnicima, aktualni premijer Andrej Plenković govori o 'tvrdoj kohabitaciji', a čeka ga zapravo politička 'kontrahabitacija' gotovo sa svima, od šefa države do jednog dijela HDZ-a...

Iako premijeru ne pada na pamet izjavljivati da bi Bandiću u slučaju konkretnoga pravosudnog epiloga u zatvor nosio kolače, hrvatski bi premijer odmah trebao redefinirati popis političkih aktera u zemlji koji mu mogu odmoći, kao što se to upravo dogodilo s Kolindom Grabar Kitarović. Mada je predsjedničin poraz u prvom redu njezin, premijer je uoči parlamentarnih izbora u težem položaju no što je to lani bila predsjednica. Čeka li ga sličan rasplet?