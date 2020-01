Milanovićev trijumf nije iznenađenje, Grabar Kitarović je žrtva HDZ-a, a Plenković je lukavo isturio Brkića. Sad ga se može riješiti

'HDZ je Kolindi Grabar Kitarović učinio medvjeđu uslugu', smatra komentator tportala, politički analitičar s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Višeslav Raos, nakon objave rezultata predsjedničkih izbora. Prema njegovu mišljenju, unatoč velikom poslu koji je obavljan u pozadini, u posljednjim danima kampanje stranka ipak nije trebala biti u prvom planu. Čak i unatoč njenim brojnim gafovima

'Plenković je na koncu ipak izbjegao najgori scenarij za sebe - Miroslava Škoru u drugom krugu izbora ili čak Škoru kao predsjednika. Milanovića kao predsjednika će preživjeti, nije to najgori ishod. S druge strane, predsjednik HDZ-a vrlo lukavo je u prvi plan kampanje gurnuo Milijana Brkića i sada se - s obzirom na to da je i on bio angažiran - može riješiti ljudi koji mu smetaju i preoblikovati samu stranku. Nije nemoguće da uspije u tomu, premda je još uvijek pitanje kako bi to preoblikovanje izgledalo u sadržajnom smislu', kazao je Raos.

'Kolinda Grabar Kitarović zaista nikome ne može zamjeriti nedostatak podrške. Činjenica je da su, bez obzira na efekt Miroslava Škore, u HDZ-u zaista upregli sve snage u njenoj kampanji. Ovo nema apsolutno nikakvih dodirnih točaka s Andrijom Hebrangom, kojega su iz stranke doista opstruirali', dodaje on.

Raos smatra da doista stoji teorija po kojoj bi Plenković kao premijer zapravo lakše mogao surađivati s predsjednikom iz druge političke opcije.

'U toj dinamici napetosti između dva 'brda' koja nisu iste političke boje češće i lakše može doći do kompromisa i rješenja boljih od onih zasnovanih na ideologiji, a to se nekad događalo u eri Mesića i Sanadera. U početku je možda moguće očekivati trzavice, no nakon toga stvari bi trebale ući u kolotečinu', nastavlja Raos.

Na pitanje kakav bi Zoran Milanović mogao biti predsjednik, on kaže da i dalje stoji pitanje hoće li uspjeti zauzdati svoj razvikani 'karakter'.