Ne, zbilja, ovo nisu turisti, ovo nije Hrvatska

Mahnito traženje turističke, političke i gospodarske točke G, koja će donijeti svima instant sreću i blagostanje, teška je zabluda pothranjivana pokvarenošću PR-a i očajem ljudi – kojima nitko nije rekao da je imaginarna i smrtonosna, zaključuje tportalov komentator, analizirajući opsesiju koja puni naslovnice: Iluziju da je zadovoljstvo negdje skriveno (a ne blizu) i teško dostupno, tek uz pomoć karte i tehničkih pomagala (a zapravo je pri ruci)

Zadnjeg dana odmora plivao sam uz grupu djevojaka i mladića koji su se odmarali na usidrenoj dasci za jedrenje i sasvim ozbiljno razgovarali kuda se i kako dođe do točke G. U mojim godinama takav razgovor izaziva smiješak jer mladost ne zna da se do točke G ne može doći dok se ne prođe točka A (strpljivo slušati sve što Draga kaže i odgovorima dokazati da se poslušano razumjelo i usvojilo), točka B (biti Dragoj oslonac i pri ruci), točka C (javiti se Dragoj uvijek i odmah na mobitel i odgovoriti na poruku), točka D (odmah popraviti sve što se pokvari u stanu, autu ili na biciklu) i tako dalje, da ne nabrajam sve postaje na putu ljubavi i koliko ih ima.

Valjda zbog ljetnog štimunga, moje su misli ipak odlutale u drugom smjeru. Naime, iluzija da je zadovoljstvo negdje skriveno (a ne blizu) i teško dostupno, tek uz pomoć karte i tehničkih pomagala (a zapravo je pri ruci), sasvim odgovara aktualnoj turističkoj opsesiji koja puni naslovnice portala. Udisati plin iz balona na Zrću , sići u Lukinu jamu , popeti se na Tulove grede , spustiti se padobranom na Kornate , spavati u renesansnom krevetu, voziti Porsche, grudati se na Velebitu, nabiti u konobi račun i zbrisati, roniti oko podmorskih olupina – što je to ako ne potraga za mitskom točkom G, koju su otkrili znanstvenici u laboratoriju i do koje stignu samo oni najuporniji i s high-tech opremom.

Zbilja je bila sjajna ideja naslikati lulu i ispod nje napisati da to nije lula. Zato što to doista nije lula, nego njezina slika. A i u Hrvatskoj rutinski zamjenjujemo sliku i stvar, privid i istinu! U tom je prividu – da ne idem dalje u prošlost – Ante Starčević bio očaran Hrvatskom, Stjepan Radić umni političar, Poglavnik realizator tisućugodišnjeg sna, a Tito šarmantan i uspješan. Kao da je revolucija bila revolucija, kao da su samoupravljači upravljali sobom, kao da se nesvrstani nisu svrstavali, kao da je stabilizacija ikada išta stabilizirala, kao da u demokraciji narod vlada, kao da se u liberalizmu slobodno posluje, i kao da je Lijepa Naša lijepa i naša.

I dalje zarobljenici iluzija

I kad će netko smognuti hrabrosti da na one pogone uz obalu – gdje ljudi troše vrijeme, struju i željezo, a plaće mogu dobiti samo ako im netko pokloni novac – da, dakle, tamo stavi natpis, potpuno istinit: 'Ovo nije brodogradilište'. Nad ulazom u škole koje ne poučavaju nikoga ničemu treba otvoreno napisati 'Ovo nije škola'. Sud koji godinama neuspješno sudi pronevjeritelje i ubojice može staviti na ulaz crnu ploču s državnim grbom i natpisom 'Ovo nije sud'; sudac ondje uzima u ruke debelu knjigu na kojoj piše 'Ovo nije zakon'; ministri koji to nisu, tajne službe koje to nisu, poslovni ljudi koji ne posluju – sve je to kao s onih Magritteovih portreta na kojima ljudima ne vidimo lica jer su prekrivena bijelim platnom. Tako i mi u Hrvatskoj naziremo obrise mogućeg, slutimo što bi i kako trebalo, ali i dalje biramo da budemo zarobljenici iluzija.