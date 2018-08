Hrvatski turizam u špici sezone nije briljirao: Što se zapravo događa i ima li razloga za brigu?

Iako je špica turističke sezone, brojke eVisitora Hrvatske turističke zajednice (HTZ) pokazuju kako je Hrvatsku u srpnju posjetilo 77.377 turista manje nego u isto vrijeme prošle godine. Takve brojke analitičari pripisuju turizmu koji se ne razvija u skladu s postojećom strategijom

A u jeku ovogodišnje turističke sezone, prema podacima sustava eVisitor Hrvatske turističke zajednice, u lipnju je ostvareno oko milijun noćenja, s oko 200.000 gostiju manje nego u istom razdoblju lani. Ni srpanj nije briljirao jer je u Hrvatskoj bilo ukupno 77.377 turista manje nego u istom mjesecu prošle godine, ali je na Jadranu zabilježen veći minus jer je obalu posjetilo 91.944 turista manje nego prošlog srpnja. U prvoj polovici kolovoza ostvareno je pak 0,5 posto više dolazaka nego prošle godine u to vrijeme, ali i 0,12 posto manje noćenja.

‘Gledano ukupno u prvih sedam mjeseci, ostvaren je zbog dobre predsezone blag rast dolazaka i noćenja, a najveći porast noćenja ostvaren je u privatnom smještaju niže kvalitete. U srpnju je to bilo 4,41 posto za objekte u domaćinstvima i 14,86 posto za smještaj na OPG-ima. Najveći porast noćenja u prvih 15 dana kolovoza u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvaren je ponovno u privatnom smještaju, posebice objektima u domaćinstvima, sa stopom rasta noćenja od 4,37 posto', komentirala je ova analitičarka HD Consultinga (HDC) turističke rezultate, napominjući kako ih se treba gledati u kontekstu rasta kapaciteta u privatnom smještaju od preko šest posto u odnosu na lani, zbog čega smo relativno u minusu u odnosu na prošlu godinu.

'Koliko imam informacija, najave bukinga za postsezonu kod hotelijera jako su dobre, što je pozitivna činjenica jer je prema Strategiji turizma cilj na srednji rok znatno produljiti sezonu. To je cilj prema kojem se svake godine pomičemo, iako to ide relativno sporo jer ne ovisi samo o hotelijerima, nego o sprezi destinacija s hotelijerima. U svakom slučaju treba pričekati rezultate za kolovoz jer će onda biti puno izvjesnije kako će završiti ova godina', napominje u razgovoru za tportal analitičarka Čižmar, dodajući kako se očekuje određeni rast prihoda jer su cijene podizane bez obzira na brojne last minute akcije za kolovoz nakon što su hotelski kapaciteti dijelom ostali nepopunjeni.