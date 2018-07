Na tribinama poput dječarca, u sudnici onemoćao: Hoće li Sanader biti kažnjen?

Bivši premijer Ivo Sanader poprilično se narugao hrvatskom pravosuđu i sutkinji koja vodi proces Fimi media. Iako je išao na prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji sredinom lipnja te na posljednju, nedjeljno finale, između toga osjećao se toliko loše da na sudu nije bio u stanju iznijeti svoju obranu. Sutkinja je to uvažila. Iako je javnost zauzela svoj stav o tome, pitanje je hoće li snositi posljedice?

Trećeg srpnja Sanader je trebao iznijeti svoju obranu u ponovljenom suđenju za slučaj Fimi media. No tražio je da to učini dan kasnije jer ne može pratiti raspravu dulje od dva i pol sata. 'Imao sam dva operativna zahvata, a ovo bi moglo potrajati dva i pol sata', kazao je sutkinji. Ona je to uvažila iako je Sanader dva tjedna ranije bez problema otišao u Rusiju, navijao i vraćao se istog dana u Zagreb. Pritom je ovjekovječen kamerama, telefonima, a osvanuo je i na nekoliko selfija hrvatskih navijača koji se nisu u dalekoj Rusiji nadali bivšem premijeru.

Nakon toga Sanader se na sudu jada kako je imao dvije operacije i kako ne može dva i pol sata iznositi obranu. I sutkinja to uvaži misleći - sutra je novo ročište. No na tom novom ročištu obranu opet ne iznosi, ovog puta jer je bolesna suokrivljenica Nevenka Jurak. Srećom, ona nije viđena u Rusiji. Kao šlag na tortu, Sanader nakon ovog jadanja na sudu opet poteže do Rusije. Na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva snimljen je na tribinama u navijačkom zanosu. Hoće li zbog toga biti kažnjen?

Ne direktno, no ovo ponašanje moglo bi mu se obiti o glavu. Odvjetnik Krešimir Škarica za tportal pojašnjava kako sud ne može retrogradno kažnjavati zbog ročišta koje je odgodio na Sanaderov zahtjev zbog razloga koje je sutkinja u danom trenutku smatrala valjanim. 'No sud ima način i mehanizam da utvrdi je li okrivljenik raspravno i procesno sposoban. To se najčešće radi tako da se čak i tijekom glavne rasprave, koja se može za kratko vrijeme ili u kratkom roku odgoditi, odredi medicinsko vještačenje. Vještak onda određuje je li Sanader procesno i raspravno sposoban pratiti suđenje. To u principu sud primjenjuje i to je vrlo efikasan mehanizam zaštite od laganja', pojašnjava Škarica.