Ne razumiju jezik, ali su ih prozreli po govoru tijela: Kako su studenti iz Indonezije razotkrili Grabar-Kitarović, Milanovića, Škoru i Kolakušića

Dojam stranca često je jednak dojmu građanina koji mjeri političare prema principu 'kakav god da je, moj je'. Studenti sveučilišta Lampung u Bandar Lampungu iz videoisječaka s izjavama i dijelovima intervjua četvero predsjedničkih kandidata zaključuju, uz ostalo, da su Grabar Kitarović i Milanović desni političari, a prvi dojam o Kolakušiću i Škori je - populisti teže odrediva smjera

Slušajući naše političare, čini se da je gotovo nemoguće da se 'politika, komunikacija i preuzimanje odgovornosti za vlastite (ne)aktivnosti' nađu u istoj rečenici. I to pozitivnoj. Rijetko se dogodi da netko od političara izgovori da preuzima odgovornost za neki propust. Ako se to i dogodi, onda je to uglavnom zbog medija i zato što ne žele biti teret vlastitoj stranci. Uvijek je netko drugi kriv.

Možda je baš Gordan Jandroković u ožujku 2019. najbolje opisao tu osobinu naše političke komunikacije citirajući stih Vojka V. kao repliku na novinarsko pitanje o slučaju ministrice Žalac. Vjerojatno se htio samo 'inovativno' našaliti, ali zapravo je opisao 'stanje stvari'. Jer teza o 'drugima kao krivcima' postaje polako naš dominantan 'okamenjeni' narativ, ista priča koju stalno ponavljaju. Kad god nema argumenata, pronađe se netko tko je kriv. Važno je ovdje i reći da nisu nikako svi političari takvi i da se ne svode sve rasprave samo na nadmetanje, ali čini se da je taj trend u porastu...