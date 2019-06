Ovaj trojac drži Milanoviću ljestve u operaciji Pantovčak

Zoran Milanović, predsjednički kandidat SDP-a, ekipirao je svoj najuži tim za borbu za Pantovčak. Orsat Miljenić, nekadašnji ministar pravosuđa, šef je kampanje, Nikola Jelić glasnogovornik, a uz Milanovića je i Ivan Račan, osoba koja je navodno kumovala njegovu izboru za šefa stranke još davne 2007. Podsjećamo vas na biografije članova operacije 'Milanović na Pantovčaku'

U svojoj ministarskoj karijeri donio je niz spornih zakona, od ovršnog do onog o kreditima u 'švicarcima', te famozni 'lex Perković' i izmjene Kaznenog zakona kojima je omogućen kazneni progon novinara zbog sramoćenja. Kao plus mu se uzima premještanje posjedovanja marihuane za osobnu upotrebu iz kaznene u prekršajnu domenu.

Stručnjak za politički marketing, nekadašnji saborski zastupnik SDP-a i sin utemeljitelja stranke Ivice Račana, Ivan Račan, također se priključio Milanovićevu pohodu na Pantovčak. Urbana legenda kaže kako je upravo on lobirao kod svog oca, koji je tada već bio teško bolestan, da Milanović postane novi predsjednik SDP-a 2007.

Poslije dolaska HDZ-a na vlast 2003. Miljenić odlazi u privatni sektor. Milanoviću je pomogao pisati Plan 21, s kojim je 2011. dospio na vlast. Tijekom njegova mandata oslobođeni su generali Ante Gotovina i Mladen Markač, zbog čega je na glasu kao onaj koji je tome doprinio iako nikada nije otvoreno govorio o toj temi. Rekao je tek da je svatko radio po svojoj savjesti i da je to stvar prošlosti te da se nikome ne treba odavati posebna počast za oslobođenje generala.

'Moj otac mu je rekao da se kandidira i bori, a nikome nije rekao da treba raditi na Milanovićevu izboru. Umro je više tjedana prije konvencije, a Milanović je izabran zbog svoje sposobnosti da se bori', kazao je jednom prigodom Ivan Račan. Oduvijek je uz stranku, iako nije bespogovorno odobravao sve poteze njenih šefova.

Iz sjene je uskakao kada je trebalo. U ovoj će kampanji očito pomoći Milanoviću svojim znanjem o političkom marketingu i komunikaciji, s obzirom na to da je godinama vlasnik PR agencije Maksima komunikacije, uz pauzu tijekom saborskog mandata. Godine 2015. Milanović ga nije stavio na listu i Račan se vratio u privatni sektor, navodno, ne zamjerajući to stranačkom šefu.

Njegova je agencija radila kampanju za Stjepana Mesića, a pomogli su i u usponu na Pantovčak Ivi Josipoviću izdašnom donacijom od 162 tisuće kuna.

U prošloj godini njegova agencija zabilježila je rast prihoda koji su dosegli 1,1 milijun kuna, uz dobit od 157 tisuća kuna. Upravo je on među prvima krajem 2018. progovorio o mogućoj Milanovićevoj kandidaturi za predsjedničke izbore. 'Poznajući ga, on bi tu funkciju obnašao na svoj način. Napravio bi to vrlo zanimljivim za javnost i medije.'

Prekaljeni novinar s nimalo lakim zadatkom

A da javnost i mediji dobiju ono najbolje od Milanovića, u kampanji će se za to brinuti Nikola Jelić. Ovaj iskusni nekadašnji novinar i urednik sedmu je silu napustio u ožujku 2014., kada na Milanovićev poziv postaje glasnogovornikom Vlade.