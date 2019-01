Marljivi i uspješni nisu fer prema većini

Uskraćivanjem novca, suludim kadroviranjem i srodnim penalizacijskim mjerama za destimuliranje entuzijazma Vlast pokazuje tko je tu gazda i koja je – ako nisi sportaš - gornja granica uspješnosti u Hrvata

Odlučilo je tako upravno vijeće 'Zlatnih vrata': s tri na prema dva glasa odlučilo je ne samo smijeniti ravnateljicu, nego joj i odabrati nasljednika – srednjoškolskog profesora povijesti koji se u životu ni dana nije profesionalno bavio ni kulturom niti cjeloživotnim obrazovanjem. A sad će u ruke dobiti oporavljenu, dobro uhodanu instituciju s čvrstim kontaktima u europskim fondovima i zakladama, kolektiv koji svoju djelatnost uvelike sam financira, čvrsto pozicioniran na tržištu kulture i dodatnog obrazovanja. Što će novi ravnatelj novo ponuditi? Pa eto, iz medija doznajemo tek da ozbiljno planira otvoriti YouTube kanal na kojem će djelatnost Centra biti vidljiva širem krugu ljudi nego dosad. Wow!!!

Pa dobro, braćo, ako je čovjek uistinu toliko genijalan da 2019. znade sam samcat okupiti kreativni tim koji bez problema već za nekoliko mjeseci može otvoriti kanal na Jubitu (pati, Kiro!) zašto ga niste i ranije angažirali? Zašto ste ovu puštali da četiri godine čisti financijske dubioze, organizira predavanja, promocije, izložbe, tečajeve i radionice, pregovara sa strancima na nekim njihovim jezicima, pušta kojekakve filmove (ne samo stare nego i sasvim nove, kao da nemamo drugih kina za njih!) uz koje ne idu ni reklame, ni kokice niti sokovi, i to sve u centru centra grada?! I sve to ona radi bez da joj je ikad palo na pamet da otvori i YouTube kanal, a ovakav vam genije za to vrijeme vene u nekoj tamo zbornici! K tome vam je on i član stranke, a ona je nesposobna da se u ijednu učlani!