Split vrije zbog smjene jedne od najuspješnijih kulturnih menadžerica; zamijenili je 'običnim članom HDZ-a'

Promjena na čelu splitskog Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, u lokalnim okvirima poznatog kao Kinoteka, izazvala je niz prosvjeda i negodovanja u javnosti, pa i peticiju 'kulturnih radnika, umjetnika, publike i građana' koju je od manje od 24 sata potpisalo gotovo tisuću ljudi. Ravnateljicu Tamaru Visković, po općem sudu uspješnu kulturnu menadžericu koja je važnu gradsku instituciju u četiri godine podigla na vrlo visoki nivo, zamijenit će javnosti nepoznati gimnazijski profesor povijesti Ivo Uglešić. On se u nastupnom razgovoru predstavio kao 'običan član HDZ-a'

Tek treba vidjeti kako će se postaviti 'Hrvatska građanska stranka' Željka Keruma , no po neslužbenim informacijama tportala, ondje su skloni 'minirati' ovo imenovanje, za koje je kao autor u javnosti proglašen predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić .

Tamara Visković izabrana je za ravnateljicu Zlatnih vrata prije četiri godine, nakon natječaja koji je također izazvao brojne kontroverze: tadašnja vladajuća većina SDP-a i HNS-a pokušala je postaviti anonimnog člana HNS-a iz Trogira, po zanimanju 'fitness-instruktora' u jednom hotelu, no slaba gradska vlast popustila je nakon bure u javnosti i odlučila se za dotadašnju uspješnu voditeljicu Multimedijalnog kulturnog centra , inače profesoricu povijesti i likovne umjetnosti, likovnu kustosicu, bivšu glazbenu kritičarku i uspješnu nestranačku gradsku 'ministricu kulture' od 2005. do 2009. godine, u doba HDZ-ovih gradonačelnika Zvonimira Puljića i Ivana Kureta.

U protekle četiri godine ona je sredila financijsku situaciju, dovela u red obrazovni segment ustanove - dotad opterećen teškim aferama poput 'prodaje' diploma - te značajno povećala interes publike pokretanjem niza zanimljivih programa, između ostalog i onog 'Odabrao umjesto Đele Hadžiselimovića'.

Uspjela je zaštititi namjenu gotičke palače smještene u samom srcu splitske povijesne jezgre, a u suradnji s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom i njegovom zamjenicom Jelenom Hrgović te Festivalom mediteranskog filma napokon je preuzela i ljetno kino na Bačvicama, vrijednu nekretninu koja je dugi niz godina bila u režimu bespravnog korištenja i na meti građevinskih poduzetnika, pa je i tako i ondje postavila barijeru prema komercijalizaciji i privatizaciji. Splitska Kinoteka u njenom mandatu postala je jedna od najrelevantnijih kulturnih institucija u gradu i državi, a zbog otvorenosti događajima različitog tipa i omiljeno mjesto okupljanja lokalne civilne scene.

Ona sama oglasila se nakon objave vijesti o rezultatima natječaja i riječima 'stay tuned' dala do znanja da se namjerava boriti. 'Ne dajte da vam kažu da tako stvari u svijetu stoje i s njima se treba pomiriti, i koje još sve fraze postoje da bismo ostali di jesmo. Da smo se svi uvijek mirili s time kako stvari stoje još bismo skakali s grane na granu. Ne znam baš hoće li to pomoći kinoteci. Al jedino tako možemo pomoći jedni drugima', napisala je Visković. Objasnila je i da joj je jedini cilj bio 'raditi dobro'.

'Toliko dobro da možda, samo možda, nekome bude neugodno razbucati priču. Da radimo toliko dobro da ljudi koji nas uopće ne znaju budu spremni doći pred vrata kina i reći 'No pasaran'. Tako sam razmišljala i o Kinoteci. Nikad mi napamet nije palo da sam na tom mjestu iole sigurna. Mislila sam jedino da možda, samo možda, ako budemo radili stvarno dobro, kad vrijeme dođe, možda nekome bude neugodno sve razbucati. Ako budemo radili stvarno s ljubavlju i energijom i mjerljivim, konkretnim rezultatima, možda budemo sreće da naletimo na nekog pragmatičnog i mudrog, tko će razumjeti da je svaki naš uspjeh njegova besplatna reklama. Ako budemo postigli da Splićani vole ne samo ono što radimo, nego i kako to radimo, i zašto, da će možda, možda reći 'ejebigasadjedosta' baš kad Kinoteka dođe na red. Puno je to možda, ali bolje od možda nema', dodala je Visković.

Splitski SDP reagirao je na događanja u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje priopćenjem kojim prozivaju gradsku vlast zbog političkog kadroviranja u uhljebljivanja, a na društvenim mrežama jednu za drugom objavljuju zajedničke fotografije Petra Škorića i Andre Krstulovića Opare. Iz stranke Pametno, pak, poručili su da se iza mantre 'Split je glavni' krije opasan plan uništenja svih gradskih institucija i poduzeća. 'Tamara Visković je bogatstvo splitske i nacionalne kulturne scene, a gradonačelnik je potpuno nezasluženo miče kako bi fotelju ravnatelja poklonio svom stranačkom kolegi. Nikad im dosta. Upliću se u rad svega što vrijedi u ovom gradu ili ima potencijal da vrijedi, od HNK i izbora intendanta do kinoteke Zlatna vrata. Postavljaju svoje, nekompetentne, ljude u upravna vijeća, nadzorne odbore, uprave. Ovakva politika je nasilje nad zdravim razumom, a ovim činom gradonačelnik tjera mlade ljude iz Splita i Hrvatske, šaljući im poruku da su nevažni, da znanje i iskustvo ništa ne vrijede ako nemaš njihovu stranačku iskaznicu', poručila je predsjednica Pametnog Marijana Puljak.