Nema pravde na Balkanu: Ne zgražajte se nad Banjom Lukom, sjetite se Davida oko sebe

Kako je smrt 21-godišnjega mladića u Republici Srpskoj poprimila osobine simboličkoga događaja, zašto je on važan i gdje su paralele s Hrvatskom, analizira komentator tportala, koji je prošloga vikenda bio u Banjoj Luci

U ponedjeljak se u firmi ne radi zbog Božića. Uzimaju se dani godišnjeg kako bi se ostalo do poslije Nove godine. U petak šihta završava nešto ranije i odmah se sjeda u auto. Stvari su već spremne i kupljeni su pokloni za širu rodbinu. Od Malmoea do Banje Luke treba 17 sati. Audi je u formi. Brzo se vozi po Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Nakon 16 sati vožnje zadnje što ti treba je granični prijelaz Gradiška, pomislio sam dok je na putu za Banju Luku 22. prosinca vozač Marko pretjecao kolonu dugu 8 kilometara. Vozeći brzo da ne zakasnimo na sastanak o promjenama u obrazovanju, dodao je: 'Nema tu pravde, prijatelju. Voziš cijelu noć i cijeli dan da vidiš svoje, a onda Gradiška. Prijelaz preko malog mosta kao u 19. stoljeću. Sedam sati u koloni. Nema tu pravde.'

'Koliko smo se izmučili za ovo? Koliko košta Željko, koliko Haris, a koliko tek Željko? Hej Željko, Haris i Željko – pa to nema ni Zagreb. Samo da nas ne zeznu ovi na Trgu. To, ako je pravde, Milorad mora riješiti što prije. Što prije, ako je pravde.'

A ona je da je mladi čovjek ubijen te da počinitelji ubojstva nisu poznati javnosti već ih vlast očigledno krije iskrivljujući dokaze i lažući te manipulirajući medijima. To što je 21-godišnji David nečije dijete i što ga se i dalje naziva djetetom je za suštinu događaja manje važno. Bol su i patnja njegovih roditelja stvarni i gotovo opipljivi. Neusporediv je to gubitak koji do neizdrživosti dovodi činjenica da se ubojice kriju. Strašna je to situacija za roditelje, ali za suštinu ovog događaja ona nije važna.

Roditelji ovdje gube djecu bez objašnjenja tko su počinitelji i gdje su im grobovi – pitajte samo majke i očeve iz Vukovara, Srebrenice ili obitelj Zec iz Zagreba. Za suštinu nije važno ni tko su počinitelji i krije li vlast policajce, kriminalce, doušnike ili neku djecu političara, generala, tajkuna ili kriminalaca. Države su to u čijem krvotoku teče sumnjiva mješavina interesa. U kojima trgovina ljudima i drogom ide ruku pod ruku s policijom, vjerom i međunarodnim organizacijama.

Za suštinu nije važno niti tko trenutno vlada Republikom Srpskom, niti je važno je li i koliko taj netko bešćutan i bezosjećajan? Životi nam prolaze u vladavini upravo takvih. Na Trgu Krajine ljudi se mjesecima okupljaju zahtijevajući pravdu koja nikako ne dolazi. 'Pravda za Davida' – viču, znajući da im oni od kojih traže pravdu istu ne žele dati.