Kad cijeli svijet sabiješ u 60 kvadrata, od brojača umrlih potrebnije je ohrabrenje

O ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa već se naveliko govori, no još su opasnije one posljedice koje se tiču psihičkog zdravlja. Dok su ulice 'privremeno' prazne, stanovi i kuće puni su kao šipak. U suženom prostoru život dobiva neko novo značenje koje će zauvijek promijeniti naše odnose, ponašanje i rad. Kad apsolviramo represiju, treba više govoriti o psihološkom stanju nacije

Ravnoteža naših života, čiji su ključni dijelovi društveni i fizički kontakti te sloboda kretanja, privremeno je poremećena zbog važnih i plemenitih ciljeva - spašavanja ljudskih života i održanja zdravstvenog sustava. Tko ne vjeruje u opasnost trenutne situacije, što zbog koronavirusa, što zbog urušavanja zdravstva, neka dobro prouči usporedbu broja umrlih u Italiji u ožujku 2019. u odnosu na ožujak 2020. godine. Ako mu nije dovoljna statistika, neka pomisli na neku sebi dragu osobu sa zdravstvenim problemima čiji život može biti ugrožen 'još jednom običnom prehladom'.

Ljudi koji vode kriznu situaciju u Hrvatskoj kombinacijom stručnih poteza i snažnih represivnih mjera uspješno utječu na to da izbjegavamo najcrnji epidemiološki scenarij. S nevjerojatnim fokusom javnosti i medija na brojčanik oboljelih, izliječenih i umrlih pomalo smo izgubili iz vida činjenicu da će se prave posljedice pandemije vidjeti tek kad ona završi. O ekonomskim posljedicama u Hrvatskoj već se naveliko govori, no još su opasnije one posljedice koje se tiču psihičkog zdravlja svakog pojedinca. Hvaleći se, sad već pomalo i slavodobitno, kontrolom situacije, premalo je pažnje posvećeno onome što se događa iza zatvorenih vrata, a upravo to će odrediti kako će se sve ovo odraziti na društvo. Jer dok su ulice 'privremeno' prazne, stanovi i kuće puni su kao šipak. U suženom prostoru život dobiva neko novo značenje koje će zauvijek promijeniti naše odnose, ponašanje i rad.