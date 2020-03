Neustrašivi, nepobjedivi, ali solidarni: Oni nas mogu izvući iz ovoga filma katastrofe

Mladi će, prije ili kasnije, pokušati probiti karantenu i naći se na mjestima na koja i policija rijetko zalazi. Tome je tako jer se u ovoj situaciji nitko njima ozbiljno ne bavi. No kad im se objasni potreba za pomaganjem drugima i dijeljenjem, puno su bolji od onih koji kupuju tone šećera, kamione maski i kolica puna kvasca

Vozeći se ovog četvrtka biciklom kraj tribina veslačke staze zagrebačkog Jaruna, zapljusnuo me miris marihuane. Miris je to koji nije novost onima koji se rekreiraju po javnim površinama i parkovima, ali ovoga četvrtka bio je posebno jak jer je tog dana, zbog pandemije koja nije poštedjela nijedan dio kugle zemaljske, u Hrvatskoj počeo stroži režim ponašanja koji uključuje izbjegavanje društvenih kontakata.

Upijajući zavodljive proljetne sunčane zrake, pola 3.c jedne zagrebačke gimnazije odmaralo se od TV i online nastave solidarno dijeleći joint. Od ruke do ruke. Od usta do usta. Njih dvanaestoro. U danima koji dolaze, a koji će sigurno uključivati sve veće smanjenje kretanja i druženja, posebno će važno biti objasniti mladima zašto je nužno ostati doma i ne družiti se, a još važnije zašto su oni privremeno uskraćeni za sve poljupce i razočarenja mladosti koje smo mi imali prilike iskusiti. Važan je to, ali istovremeno i posebno zahtjevan zadatak.