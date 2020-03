Hrvati sve više koriste lijekove za smirenje, a psihijatar upozorava: 'Osobe koje gutaju Normabel poput bombončića morale bi biti svjesne brojnih posljedica takve dugotrajne prakse'

Lijekovi za smirenje, poput sveprisutnog Normabela ili Praxitena, nalaze se u gotovo svakom hrvatskom domu, a za mnoge su čudotvorno i brzopotezno rješenje za nervozu, osjećaj uznemirenosti, nesanicu, loše raspoloženje... Nimalo ohrabrujuće zvuči podatak kako je iz godine u godinu u porastu potrošnja ovakvih lijekova koji se kod nas, kao u većini zemalja EU-a, izdaju na recept. O svim posljedicama dugotrajnog i pretjeranog korištenja lijekova iz ove skupine porazgovarali smo s psihijatrom, doc. dr. sc. Domagojem Vidovićem iz Klinike za psihijatriju Vrapče

Što to znači? To zapravo znači da se inicijalno pozitivno djelovanje dugotrajnim uzimanjem umanjuje, a bolesnik trpi posljedice', upozorava dr. Vidović.

'Mogli bismo reći kako je to postao kulturološki problem - gotovo da nema nijednog hrvatskog doma u kojem nemate barem neki anksiolitik. To se smatra poželjnim i očekivanim - korištenje anksiolitika svelo se na razinu korištenja lijekova za smanjenje tjelesne temperature. Drugi je problem vrlo opasna praksa kombiniranja benzodiazepina s npr. alkoholom, što u nekim većim količinama može fatalno završiti. Naravno, ne preporučuje ih se kombinirati ni s drugim lijekovima koji su supresori središnjeg živčanog sustava, npr. s nekim opijatskim pripravcima', naglašava psihijatar.

'Povremena i kontrolirana upotreba nije nikakav problem, to nije nikakav bauk... Dakle ako popijete Normabel npr. 50 puta godišnje, to je OK. Ako ga popijete 25 puta godišnje, to isto nije problem, ali ako ga popijete 350 puta godišnje, onda zbilja nešto nije u redu i morate to promijeniti. Savjetujem da se osobe koje imaju razvijenu ovisnost o benzodiazepinima jave svojim liječnicima obiteljske medicine koji će ih uputiti psihijatru. Postoje metode i načini da im se pomogne... I ljudi koji osjećaju tjeskobu, napade panike trebaju se javiti svojem liječniku obiteljske medicine koji im mogu pomoći te ih uputiti psihijatru... Važno je tražiti pomoć. Pa kad slomimo nogu, tražimo pomoć! Ako osjećamo značajne psihičke tegobe, pri tome smo smanjeno funkcionalni i naša nas okolina upozorava kako nismo na onoj razini kao ranije, moramo potražiti pomoć. Psihijatri ne grizu i nisu opasni, samo vam mogu pomoći', zaključuje dr. Vidović.

Istodobno, promijenila se percepcija javnosti prema važnosti promicanja mentalnog zdravlja.