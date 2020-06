Jesu li vam djeca zadovoljna online nastavom ili ne? Svejedno je – sjetit će ih se tek kad zasjednu u službeni auto i pojedu janjeći butić

Požar u obrazovanju je prošao i hrvatske političarke i političari na svojim predizbornim putevima poljima i gradovima Hrvatske, neće niti u jednom trenutku dati plan o tome što činiti s obrazovanjem u normalnim i izvanrednim uvjetima, upozorava tportalov komentator

'Neće ti to nitko javno reći, ali dio učenika se od 3. mjeseca vrlo rijetko ili uopće ne pojavljuje na online nastavi', rekla mi je vidno umorna kolegica koja radi u strukovnoj školi u središnjoj Hrvatskoj. 'Tu kod nas ti je to zbog rada u polju s roditeljima'. Njezine su riječi u suprotnosti s dojmom brojnih roditelja širom zemlje koji su prethodnih mjeseci vrlo aktivno sudjelovali u nastavi na daljinu svoje djece 'završavajući po drugi puta četvrte ili osme razrede' surađujući na izradi različitih projekata o vodozemcima ili vjetroelektranama.

Činjenica da u ožujku 2020. nije prekinuta nastava pokazat će se dugoročno kao najveće postignuće trenutnog ministarstva za koje su najzaslužniji odgojno-obrazovni radnici. Baš kao i inače, u kriznom smo trenutku reagirali primjereno no kad je već nakon nekoliko tjedana trebalo osmisliti i planirati što dalje i što ako dođe do novog pandemijskog vala pojavili su se problemi. Tri mjeseca kasnije jasno je da nemamo plan zbog čega bi kao društvo mogli zaostati. U predizbornom lipanjskom žrvnju u kojem političke stranke obrazovanju posvećuju jednu ili dvije izlizane i besmislene fraze jasno je da će žrtve zaostajanja već u rujnu biti učenici, roditelji i odgojno-obrazovni radnici.

Sve to moglo bi se učiniti do jeseni, ali neće. Na ovim prostorima reagira se samo kad gori i dok ne dogori. Požar u obrazovanju je prošao i hrvatske političarke i političari na svojim predizbornim putevima poljima i gradovima Hrvatske, neće niti u jednom trenutku dati plan o tome što činiti s obrazovanjem u normalnim i izvanrednim uvjetima. Neće se osvrnuti niti na onu djevojku koja je proljeće i početak ljeta provela buljeći u ekran, kao niti na onoga koji se nije niti jednom ulogirao. Neće im niti jedna riječ pobjeći do oca djeteta s poteškoćama u učenju niti do majke darovitog djeteta koja ne zna što s njim više da radi. Još manje će ih biti briga za umorne učiteljice od 63 godine koje su držale nastavu preko video konferencija niti za ravnateljice čije su škole u potresu uništene. Sjetit će ih se tek u rujnu kada počne gorjeti. Tada će za sve nedostatke optužiti one koji su bili prije. Reći će da je za njih obrazovanje najvažnija stvar i da će u trećem pandemijskom valu sve biti puno bolje. Dodat će da je trebalo planirati ranije, prešućujući da je njihov jedini plan u obrazovanju kako podijeliti plijen, zasjesti u službenu Škodu Rapid i četiri godine jesti pečeni janjeći butić.