Je li Andrej Plenković uistinu novi vođa ljevice u Hrvatskoj?

I dok lijevi politički spektar u Hrvatskoj ili ima velikih problema s vodstvom i sadržajem (SDP) ili s margina ima krajnje neizvjestan put zainteresirati birače (stranke potpisnice Šibenske deklaracije), dojučerašnji HDZ-ovci optužuju predsjednika stranke Andreja Plenkovića da je upravo on novi vođa ljevice...

Ima li veće uvrede, ili možda kletve, proglasiti čelnog čovjeka HDZ-a vođom ljevice u Hrvatskoj? I, k tome, glavnim začetnikom plana koaliranja sa SDP-om? Upravo je to, prilikom svog izbacivanja iz HDZ-a, poručio dojučerašnji član Predsjedništva stranke i aktualni ličko-senjski župan Darko Milinović . Na taj se način nadovezao na tvrdnje također bivšeg HDZ-ovca Zlatka Hasanbegovića koji se svojim kandidiranjem na listi Brune Esih na zagrebačkim lokalnim izborima 2017. mimo volje stranke de facto sam izbacio iz HDZ-a, u kojem nije proveo ni dvije godine s obzirom na to da je u stranku ušao u svibnju 2015.

Na taj način sve više bivših HDZ-ovaca te zasad pritajenih oponenata unutar stranke optužuje Andreja Plenkovića za preuzimanje čelnog mjesta hrvatske ljevice te odmicanje HDZ-a od desnog centra sve više ulijevo. I to u točku u kojoj će koaliranje s ošamućenim SDP-om postati ne samo nužno radi stvaranja koliko-toliko stabilne parlamentarne većine, nego i samorazumljivo. Plenkoviću se u tom smislu proteklih godinu i pol prigovara raskidanje koalicije s evidentno desnim Mostom nezavisnih lista , koaliranje s HNS-om kao lijevim liberalima, energično zagovaranje Istanbulske konvencije te čak politička bliskost s Angelom Merkel , njemačkom kancelarkom koja u europskim okvirima prolazi ono što Plenković prolazi u hrvatskim. A to je da s vodeće pozicije stranke desnog centra zagovara i provodi zapravo lijevi program, konkretno proimigracijsku politiku.

I dok europski sve ksenofobičniji populisti od Viktora Orbana u Mađarskoj preko Mattea Salvinija u Italiji do Marine Le Pen u Francuskoj zazivaju skori politički pad njemačke kancelarke, a time i ujedinjene Europe i njezinih vrijednosti, u Hrvatskoj Andrej Plenković nailazi na sličan otpor, i to uglavnom unutar i oko svoje stranke. Razjedinjena mu i besadržajna oporba ionako ne može ništa. S obzirom na to da, makar po broju parlamentarnih mjesta, najjača oporbena stranka i najjača stranka na lijevom polu političkog spektra, SDP, već mjesecima ne radi ništa drugo nego se bavi sama sobom, i to uzalud, predsjednik HDZ-a u napadima svojih suparnika logično postaje vođom ljevice.

Davor Bernardić nije pravi vođa ni svoje stranke, a kamoli ljevice ili cijele oporbe, dok netko drugi to ili ne može ili ne želi. S obzirom na to da u oporbi HDZ-u i njegovu predsjedniku nitko ne proturječi na dovoljno uvjerljiv način ondje gdje bi se mogao profilirati ideološki, HDZ ponovno postaje pokretom koji s desne strane i dalje nema suvislog pretendenta, a s lijeve iole ozbiljnijeg izazivača što se tiče izborne pobjede. Zato ne čudi to da se uz stranku lijepe sve etikete.