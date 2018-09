HDZ prozvao Milinovića da je šampion abortusa, a on uzvratio: To je kao da ja pitam gdje je Plenković bio 1991.

U HDZ-u su konačno, doduše neslužbeno, reagirali na konferenciju za medije pod nazivom 'Samo istina' svoga sada već bivšeg člana, aktualnog ličko-senjskog župana Darko Milinović

Milinović koji je gostovao u emisiji RTL Danas promptno je odgovorio na spomenutu prozivku. Kazao je da čovjek griješi u svom životu i kaje se zbog toga, greške koju je počinio prije 20 godina. No, poručio je da je ta prozivka ista kao kad bi on rekao zašto je Andrej Plenković stjecao nova znanja u Bruxellesu i Londonu, a nije se 1991. stavio na raspolaganje svojoj domovini i kao on i mnogi drugi koji su bili spremni poginuti za Hrvatsku.

Potom je pokroviteljski ustvrdio da je to neprimjerena komunikacija koju treba izbjegavati u ovom turbulentnom vremenu u HDZ-u.

Prethodno tijekom dana Milinović je na presici sasuo niz kritika na račun premijera i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića poručio da je izbačen nedemokratski u neokomunističkoj maniri. Smatra da je danas HDZ stranka lijevog centra i da će kada Plenković ode vratiti na velika vrata. Također je kazao i da će do kraja godine odlučiti hoće li se vratiti u Hrvatski saboru ili će ostati župan.