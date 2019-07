Iza kulisa tri dana briselske nesanice: Tko su najveći dobitnici i gubitnici te hoće li nova šefica Komisije moći bez Mutti?

Konačni kadrovski dogovor o čelnim europskim pozicijama u danim je okolnostima ponajbolji, zaključuje komentator tportala. Stranačka je ravnoteža savršeno postignuta. Treba, međutim, vidjeti hoće li istok Europe u potpunosti biti zadovoljan ovakvim kadrovskim raspletom te u kojoj mjeri će se Von der Leyen na novoj funkciji osamostaliti od Merkel

Nakon što na redovnom sastanku Europskog vijeća 20. lipnja nije postignut dogovor oko imenovanja na ključne položaje u institucijama Europske unije zakazan je novi sastanak koji je trebao biti gotov u ponedjeljak ujutro, no naposljetku je prolongiran sve do utorka navečer.

Je li konačni kadrovski dogovor najbolji od svih mogućih dealova, da parafraziramo Leibniza, kojeg je Voltaire tako britko bio ismijao u 'Candideu'? Naravno da nije, no u danim okolnostima predstavlja umjetnost mogućeg i stoga jest ponajbolji. Stranačka je ravnoteža savršeno postignuta: od pet ključnih pozicija, pučani su dobili dva i pol, socijalisti jedno i pol, a liberali jedno i pol, s time da je EPP ipak, naposljetku, dograbio mjesto šefice Komisije. Upravo kako je to na marginama jučerašnjih pregovora bio priželjkivao Xavier Bettel , luksemburški liberalni premijer, izuzev pozicije predsjednika Parlamenta, u slučaju četiri preostale pozicije postignuta je savršena ravnoteža između muškaraca i žena. Također, ovakav odabir podosta je dobro dobno uravnotežen, s rasponom godina od ranih četrdesetih (Michel) do kasnih sedamdesetih (Borrell).

Von der Leyen slovila je dugo kao desna ruka i moguća nasljednica Angele Merkel. Ovim izborom posredno se produžuje njena karijera i utjecaj i na razdoblje kad više ne bude kancelarka. Međutim, Von der Leyen je u Njemačkoj duboko opterećena aferama iz ministarstva obrane, od problematičnih savjetodavnih dogovora pa do jako lošeg stanja Bundeswehra. Stoga ne čudi to što je Njemačka pri imenovanju formalno bila suzdržana, s obzirom na to da je SPD bio protiv, a to se prema koalicijskom sporazumu mora uvažiti prilikom ovakvih glasovanja. Macron je na kraju ipak puno toga izvukao od Merkel te progurao Lagarde, koja, premda nije iz njegove političke opcije, slovi za ekonomsku (i društvenu) liberalku, a povezuje ih i financijsko-bankarski milje.