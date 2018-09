Ile de Groix, ili - turizam kakav bi trebao biti

Na Islandu, koji je posljednjih godina u silnom turističkom uzletu, omjer domaćih i turista je 1:6. Dakle, šest turista po glavi svakog Islanđanina i Islanđanke. S takvim rezultatom zauzeli su drugo mjesto na svjetskoj listi zemalja najopterećenijih turizmom. A na prvome je Hrvatska, s omjerom, udahnite duboko, 1:14!

Proljetos je australska (globalno djelujuća) turistička kompanija 'Intrepid' objavila, a prenijeli su i neki mediji u nas, svjetsku listu zemalja čije je stanovništvo najopterećenije turizmom. Drugim riječima, izračunali su omjer između broja domicilnog stanovništva i godišnjeg broja (stranih!) turista. Na Islandu, koji je posljednjih godina u silnom turističkom uzletu, taj je omjer 1:6. Dakle, šest turista po glavi svakog Islanđanina i Islanđanke. S takvim rezultatom zauzeli su drugo mjesto na svjetskoj listi zemalja najopterećenijih turizmom. A na prvome je Hrvatska, s omjerom, udahnite duboko, 1:14!

Hej, 14 turista na svakog, ali svakog i svaku od nas, od bebe do babe!!! Uzmemo li u obzir da su Australci računali samo inozemne turiste, a ne i one domaće, te činjenicu da su baratali brojkama iz 2016. (kad je domicilnog, još neiseljenog, pučanstva ovdje bilo osjetno više, a turista manje nego rekordne 2017.) logično je pretpostaviti da će na kraju 2018. omjer biti barem 1:16. A pridodamo li tome činjenicu da u Hrvatskoj još ima poprilično turistički nerelevantnih područja, te da otoci i dobar dio obale od kraja jeseni do sredine proljeća praktički hiberniraju, amaterski procjenjujem da bismo tu mogli doći i do odnosa 1:20, ako ne i više, na najfrekventnijim 'destinacijama'. U jednoj od njih živim i, po srcu govoreći, jedva čekam početak jeseni da vidim koliko mi se centar grada promijenio od kasnog proljeća, kad sam zadnji put kročio u nj.